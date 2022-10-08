В Улан-Удэ состоялся благотворительный концерт-марафон

- Сегодня наша страна стоит на пороге судьбоносных событий. Сегодня решается будущее не только нашей страны, но и всего мира. То, что сегодня происходит на земле Украины – это вызов всему будущему нашей страны, нашему народу. США, страны НАТО вырастили на земле Украины врага. К сожалению, политика, которую 30 лет проводили на земле Украины, привела к тому, что люди, молодежь, которая там выросла, знает искаженную историю. Молодые люди, которым 16 лет и моложе, не знают, что когда-то Украина и Россия были одной страной, одним народом. Их воспитали в ненависти, в идеологии нацизма и фашизма. Сегодня наша страна, наши ребята борются уже с тем, чтобы это не стало угрозой нашей стране, чтобы мы могли сохраниться, могли быть сильными, независимыми, чтобы мы оставались сами собой. Сегодня судьба страны решается на поле боя. Сегодня произошел подрыв Крымского моста. Это только подчеркивает тот вызов, который брошен России, - отметил глава республики.





- Вся объединенная Европа и США сегодня против нас, весь их потенциал. И только вместе мы можем им противостоять. Только всей страной можем переломить то, что происходит сегодня на земле Украины. Сегодня у нас благотворительный концерт, наши артисты выступают бесплатно. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на поддержку наших ребят, на закупку необходимого – средств защиты, бронежилетов, теплой одежды, спальных мешков, квадрокоптеров, тепловизоров и всего остального, что помогает им выживать и побеждать. Наши жители в трудную минуту показали свою силу - кто-то шьет, кто-то закупает. Никто не остался в стороне. С такой поддержкой людей, с таким единением мы безусловно победим. Наша задача – сделать это как можно быстрее, - обратился к собравшимся глава республики.





На концерт пришли многие горожане, а кто-то даже специально приехал из села. Так поступила Светлана Баяртуевна. Ее дочь Долгорма Ломбоева говорит, что мама приехала на концерт издалека, а сама Долгорма пришла на мероприятие со своими одногруппницами.











- Это хороший проект, сбор в поддержку наших воинов. К тому же, сам концерт очень интересный. Все очень красиво, можно увидеть сразу четыре выступления, - высказалась женщина.



В фойе были установлены урны для оказания финансовой поддержки наших земляков, а также работала выставка-ярмарка. Там же состоялись мастер-классы от центров Национального музея, Иволгинского колледжа традиционных искусств, культурной автономии эвенков. Мастера перечислят выручку в фонд «Содействие».





- Я патриот и всегда им был. Это нормально для человека прийти и поддержать идею справедливости в поддержку Донбасса, русских людей, - говорит худрук театра.





Провести платеж просто. Нужно открыть мобильный банк и отсканировать куар-код:





Сегодня, 8 октября, под крышей физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ собрались сотни жителей республики, чтобы поддержать земляков, находящихся сейчас за тысячи километров от дома – на спецоперации. Все республиканские учреждения культуры Бурятии объединились, чтобы провести благотворительный концерт-марафон «Нэгэдэе. Мы вместе».На открытии благотворительного концерта выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.Алексей Цыденов отметил, что сегодня государство, министерство обороны снабжает воинов всем необходимым, но на поле боя расход всего – одежды, средств защиты и прочего идет гораздо быстрее.Перед гостями и жителями республики выступили Бурятский государственный академический театр оперы и балета с рок-мюзиклом «Бальжан Хатан», прославленный цирк Бурятии показал ставший уже популярным цирковой пластический спектакль «Zam life», а всеми любимые театры национальный «Байкал» и народный «Забава» показали свои уникальные программы.Юлия Тарасова пришла в ФСК с подругой – «поддержать ребят».- Я так давно не была на концертах, а тут и повод такой. Такие мероприятия сближают, хочется, чтобы побольше было мероприятий подобных. Здесь хорошая ярмарка, столько позитивных людей, много пожилых людей и молодежи. Так на душе хорошо. Мне нравится, - поделилась мнением горожанка.Участница ярмарки Юлия Золотоева, представляющая «Студию войлока» говорит, что в ближайшее время мастера закупят шерсть и сваляют теплые носки, наколенники, пояса для земляков, участвующих в СВО. «Зима не за горами, хочется поддержать наших воинов», - поясняет свое намерение мастер.Концерт посетил и новый художественный руководитель Русского драматического театра им. Бестужева Вячеслав Дьяченко.Культура республики с самых первых дней военной операции помогает воинам Бурятии не только морально, но и материально.- Сила искусства огромна, она способна вдохновить, дать силу, энергию и надежду. Нужна помощь и поддержка от родных и близких, от всех неравнодушных граждан нашей большой необъятной страны. В это нелегкое время мы все стараемся помочь друг другу, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на расчетный счет автономной некоммерческой организации «Содействие» для поддержки воинов Бурятии. Каждый, кто хочет помочь военнослужащим, может направить добровольные пожертвования. Организаторы также установили пункт сбора вещей и предметов первой необходимости для наших воинов.«Содействие» - некоммерческая организация, которая создана с целью дооснащения воинов республики. Контроль за расходованием средств, которые поступают от населения, взяла на себя Общественная палата Бурятии.Реквизиты АНО «Содействие» для сбора средств в поддержку воинов Бурятии.ИНН: 0300006966КПП: 030001001ОГРН: 1220300005166Расчетный счет: 40703810509160001236Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНКБИК: 048142604Корр. счет: 30101810400000000604Юридический адрес: 670031, Бурятия Республика, г Улан-Удэ, б-р Карла Маркса, д. 16, этаж 3, помещение I/5Фото: пресс-служба правительства Бурятии