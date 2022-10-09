Общество 09.10.2022 в 09:31

В Улан-Удэ в самом разгаре сельскохозяйственная ярмарка

Горожане могут закупить дешевые свежие овощи, ягоду и соленья
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ в самом разгаре сельскохозяйственная ярмарка
На Центральном рынке в самом разгаре ярмарка «Золотая осень». Горожане могут приобрести ягоды, орехи, соленья и свежие овощи. Так, помидоры можно приобрести от 80 рублей за кг, картофель - от 100 рублей за ведро. Капусту - от 20 рублей, лук от 100 рублей за кг. Разные ягоды - от 250 рублей за литр, орехи кедровые - от 200 рублей за кг. 

Кроме Центрального рынка ярмарка проходит на ТРЦ «Capital Mall», «Стимул», ТК «Крестьянский» и на Бабушкина, 189. Площадки работают сегодня с 10 утра. Торг уместен. 

Ярмарка проводится министерством сельского хозяйства и продовольствия республики Бурятия совместно с Администрацией г. Улан-Удэ. 

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