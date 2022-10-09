Общество 09.10.2022 в 11:51

В Улан-Удэ прокурор встретился с жителями аварийных домов

Председателю комитета по управлению имуществом объявили предостережение
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ прокурор встретился с жителями аварийных домов
Прокурор Советского района г. Улан-Удэ с участием представителей министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики и администрации города провел выездную встречу с жильцами аварийных домов. Встреча произошла в связи с проверкой публикаций о несогласии собственников с выкупной ценой за изымаемые квартиры в аварийных жилых домах № 32 по ул. Шмидта и № 20 по ул. Кирова г. Улан-Удэ.

Жителям даны разъяснения о порядке выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение и возможности заключения с собственниками квартир аварийного жилищного фонда договоров мены, правозащитной роли органов прокуратуры.

- По гражданским делам по искам органа местного самоуправления об изъятии у граждан жилых помещений, их выкупе и выселении, рассматриваемым с участием прокурора, будет обеспечена законность путем дачи заключений и проверки законности судебных постановлений, - сообщают в пресс-службе прокуратуры РБ. 

Прокуратурой района также объявлено предостережение председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ о недопустимости нарушений условий предоставления субсидии в целях предупреждения рисков невыполнения этапа региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

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