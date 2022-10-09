Общество 09.10.2022 в 13:47

В Улан-Удэ горожане жалуются на воду с запахом

По словам жителей, электроприборы из-за некачественной воды все чаще выходят из строя

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ горожане жалуются на воду с запахом
Горожане жалуются на слишком жесткую воду, с запахом и вкусом железа. Из-за постоянной накипи бытовые электроприборы часто требуют ремонта или вовсе выходят из строя. 

«Кошмар и ужас какой то! Живу в п. Площадка (Загорск), у нас невозможно противная вода!!! С запахом и вкусом железа, образуется пленка непонятного цвета! Не пригодная к употреблению!!! Что в водоколонке, что в частной скважине. Все электроприборы и электрооборудование (чайник, стиральная машина, водонагреватель и т. д.) в итоге с накипью, а это частая замена, трата денег. Молчу про здоровье. Что происходит с организмом от потребления негодной воды?! Когда до нас дойдет ЧИСТАЯ ВОДА? Существуют же проекты по снабжению жителей чистой питьевой водой. Кто-нибудь обратит внимание или нет?! Куда можно обратиться, да так чтобы не "футболили" от двери к двери?!», - пишут улан-удэнцы в паблике Аноним 03. 

Напомним, на днях прокуратура Бурятии провела проверку сообщений о прекращении подачи питьевой воды жителям улицы Гарнаева в поселке Загорск. На место выехал прокурор, он провел личный прием граждан. 

«В результате незамедлительно принятых мер неисправность водопровода устранена, подача питьевой воды восстановлена в полном объеме. В связи с нарушением прав граждан на получение своевременного, качественного и доступного холодного водоснабжения, гарантирующему поставщику внесено представление об устранении нарушений закона», - сообщили в надзорном ведомстве.

Теперь жители Загорска надеются, что и их жалобы по поводу плохого качества воды - также будут услышаны. 

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