В Улан-Удэ горожане жалуются на воду с запахом

Горожане жалуются на слишком жесткую воду, с запахом и вкусом железа. Из-за постоянной накипи бытовые электроприборы часто требуют ремонта или вовсе выходят из строя.«Кошмар и ужас какой то! Живу в п. Площадка (Загорск), у нас невозможно противная вода!!! С запахом и вкусом железа, образуется пленка непонятного цвета! Не пригодная к употреблению!!! Что в водоколонке, что в частной скважине. Все электроприборы и электрооборудование (чайник, стиральная машина, водонагреватель и т. д.) в итоге с накипью, а это частая замена, трата денег. Молчу про здоровье. Что происходит с организмом от потребления негодной воды?! Когда до нас дойдет ЧИСТАЯ ВОДА? Существуют же проекты по снабжению жителей чистой питьевой водой. Кто-нибудь обратит внимание или нет?! Куда можно обратиться, да так чтобы не "футболили" от двери к двери?!», - пишут улан-удэнцы в паблике Аноним 03.Напомним, на днях прокуратура Бурятии провела проверку сообщений о прекращении подачи питьевой воды жителям улицы Гарнаева в поселке Загорск. На место выехал прокурор, он провел личный прием граждан.«В результате незамедлительно принятых мер неисправность водопровода устранена, подача питьевой воды восстановлена в полном объеме. В связи с нарушением прав граждан на получение своевременного, качественного и доступного холодного водоснабжения, гарантирующему поставщику внесено представление об устранении нарушений закона», - сообщили в надзорном ведомстве.Теперь жители Загорска надеются, что и их жалобы по поводу плохого качества воды - также будут услышаны.