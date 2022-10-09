Общество 09.10.2022 в 16:05
В Кяхте завершился ремонт моста
Движение по нему откроется уже на следующей неделе
Текст: Номер один
Завершается ремонт моста по ул. Бестужева в г. Кяхта. Здесь заменили мостовое полотно длиной 28 м. Сейчас осуществляется монтаж отбойников, перильного ограждения.
- Движение по мосту откроется на следующей неделе. Напомним, подобный ремонт моста проводился более 15 лет назад, - сообщают в администрации города Кяхта.
- Движение по мосту откроется на следующей неделе. Напомним, подобный ремонт моста проводился более 15 лет назад, - сообщают в администрации города Кяхта.
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