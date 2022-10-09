Общество 09.10.2022 в 16:05

В Кяхте завершился ремонт моста

Движение по нему откроется уже на следующей неделе
A- A+
Текст: Номер один
В Кяхте завершился ремонт моста
Завершается ремонт моста по ул. Бестужева в г. Кяхта. Здесь заменили мостовое полотно длиной 28 м. Сейчас осуществляется монтаж отбойников, перильного ограждения. 

- Движение по мосту откроется на следующей неделе. Напомним, подобный ремонт моста проводился более 15 лет назад, - сообщают в администрации города Кяхта. 

Теги
Общество

Все новости

В Кяхте завершился ремонт моста
09.10.2022 в 16:05
В Бурятии пожарные бьют тревогу
09.10.2022 в 15:56
В Улан-Удэ неизвестные массово прокалывают колеса автомобилям
09.10.2022 в 14:18
В Улан-Удэ горожане жалуются на воду с запахом
09.10.2022 в 13:47
В Улан-Удэ прокурор встретился с жителями аварийных домов
09.10.2022 в 11:51
В Улан-Удэ мошенники придумали новую схему обмана
09.10.2022 в 11:22
В Улан-Удэ страшное ДТП произошло на пустой дороге
09.10.2022 в 09:51
В Улан-Удэ в самом разгаре сельскохозяйственная ярмарка
09.10.2022 в 09:31
Жители аварийного дома в Улан-Удэ боятся быть погребенными заживо
09.10.2022 в 08:00
В Бурятии набирает популярность разведение экзотических животных
09.10.2022 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Улан-Удэ горожане жалуются на воду с запахом
По словам жителей, электроприборы из-за некачественной воды все чаще выходят из строя

09.10.2022 в 13:47
В Улан-Удэ прокурор встретился с жителями аварийных домов
Председателю комитета по управлению имуществом объявили предостережение
09.10.2022 в 11:51
В Улан-Удэ в самом разгаре сельскохозяйственная ярмарка
Горожане могут закупить дешевые свежие овощи, ягоду и соленья
09.10.2022 в 09:31
Жители аварийного дома в Улан-Удэ боятся быть погребенными заживо
Расселять людей власти города не спешат
09.10.2022 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru