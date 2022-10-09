В Кяхте завершился ремонт моста

Завершается ремонт моста по ул. Бестужева в г. Кяхта. Здесь заменили мостовое полотно длиной 28 м. Сейчас осуществляется монтаж отбойников, перильного ограждения.- Движение по мосту откроется на следующей неделе. Напомним, подобный ремонт моста проводился более 15 лет назад, - сообщают в администрации города Кяхта.