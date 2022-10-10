Общество 10.10.2022 в 09:32
В Бурятии чиновники выделили многодетной семье участок без воды и света
Чтобы заставить администрацию обеспечить участок инфраструктурой, прокурор подал иск в суд
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Джидинского района.
«В 2019 году администрация района предоставила в собственность многодетной семье земельный участок для индивидуального строительства. В нарушение действующего земельного законодательства предоставленный участок не был обеспечен инфраструктурой - водой, электричеством, дорогой», - рассказали в надзорном ведомстве.
Чтобы заставить администрацию обеспечить участок инфраструктурой, прокурор района подал иск в суд. Джидинский райсуд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
Фото: «Номер один»
«В 2019 году администрация района предоставила в собственность многодетной семье земельный участок для индивидуального строительства. В нарушение действующего земельного законодательства предоставленный участок не был обеспечен инфраструктурой - водой, электричеством, дорогой», - рассказали в надзорном ведомстве.
Чтобы заставить администрацию обеспечить участок инфраструктурой, прокурор района подал иск в суд. Джидинский райсуд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.
Фото: «Номер один»
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