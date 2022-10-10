В Бурятии за контрабанду пиломатериалов осужден гражданин КНР

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих участников преступной группы, занимавшейся контрабандой пиломатериалов, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении двух эпизодов «контрабанды стратегически важных ресурсов» и «пособничество в контрабанде стратегически важных ресурсов».

Суд установил, что в период с сентября 2020 года по январь 2021 года 58-летний местный житель и 43-летний гражданин КНР, проживающий в Бурятия, в целях личного обогащения осуществили незаконный вывоз с территории Российской Федерации в Китай стратегически важных ресурсов – пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы – объемом свыше 460 кубометров на сумму более 3,5 млн рублей.

В качестве подтверждения законности прохождения товара они внесли в таможенные декларации недостоверные сведения о его продавцах и производителях.

В январе 2021 года на таможенном посту ЖДПП Наушки сотрудниками Бурятской таможни и УФСБ России по Республике Бурятия предотвращен незаконный вывоз подсудимыми лесоматериалов объемом свыше 190 кубометров на общую сумму более 2 млн. рублей. Древесина была изъята, после чего по решению суда конфискована и обращена в доход государства.

Уголовное дело расследовано Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СКР.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали частично. Приговором суда с учетом позиции Бурятского транспортного прокурора гражданину КНР (пособнику) назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца со штрафом в размере 125 тысяч рублей. Второму фигуранту - лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное осужденным, каждому в отдельности, основное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив обоим испытательный срок на 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru