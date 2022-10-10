Бурятские таможенники пресекли ввоз в РФ 18 блоков сигарет из Монголии

Восемнадцать блоков и девять пачек сигарет обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды Бурятской таможни у туриста, въезжающего из Монголии в Россию. Незаконно перемещаемый товар, завернутый в одеяло, был спрятан под обшивкой водительского сидения, сообщили в пресс-службе таможни.Как пояснил начальник таможенного поста ДАПП Монды Алексей Чагдуров, гражданин в ходе таможенного контроля сообщил, что не имеет при себе товаров ограниченных или запрещенных к ввозу. Но при таможенном досмотре в его автомобиле таможенники обнаружили табачные изделия, по количеству почти в 19 раз превышающие разрешенную к перемещению через таможенную границу ЕАЭС норму (200 шт.).В отношении гражданина возбуждено два дела об административных правонарушениях. По статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) назначено наказание в виде штрафа. По статье 16.1 КоАП РФ (за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров) проводится административное расследование, по завершении которого дело будет передано в суд.Напомним, в соответствии с российским законодательством разрешен ввоз в Россию для личного пользования не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.Фото: Бурятская таможня