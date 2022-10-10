Общество 10.10.2022 в 10:47

Бурятские таможенники пресекли ввоз в РФ 18 блоков сигарет из Монголии

Это в 19 раз превышает разрешенную к перемещению через таможенную границу ЕАЭС норму (200 шт)
A- A+
Текст: Номер один
Бурятские таможенники пресекли ввоз в РФ 18 блоков сигарет из Монголии
Восемнадцать блоков и девять пачек сигарет обнаружили сотрудники таможенного поста ДАПП Монды Бурятской таможни у туриста, въезжающего из Монголии в Россию. Незаконно перемещаемый товар, завернутый в одеяло, был спрятан под обшивкой  водительского сидения, сообщили в пресс-службе таможни.

Как пояснил начальник таможенного поста ДАПП Монды Алексей Чагдуров, гражданин в ходе таможенного контроля сообщил, что не имеет при себе товаров ограниченных или запрещенных к ввозу. Но при таможенном досмотре в его автомобиле таможенники обнаружили табачные изделия, по количеству почти в 19 раз превышающие разрешенную к перемещению через таможенную границу ЕАЭС норму (200 шт.).

В отношении гражданина возбуждено два дела об административных правонарушениях. По статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений) назначено наказание в виде штрафа. По статье 16.1 КоАП РФ (за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров) проводится административное расследование, по завершении которого дело будет передано в суд.

Напомним, в соответствии с российским законодательством разрешен ввоз в Россию для личного пользования не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

Фото: Бурятская таможня

Теги
граница контрабанда сигареты

Все новости

Бурятские таможенники пресекли ввоз в РФ 18 блоков сигарет из Монголии
10.10.2022 в 10:47
В Бурятии за контрабанду пиломатериалов осужден гражданин КНР
10.10.2022 в 10:23
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
10.10.2022 в 10:13
Звание «Мать-героиня»: кому положено и на каких условиях
10.10.2022 в 10:00
В Бурятии чиновники выделили многодетной семье участок без воды и света
10.10.2022 в 09:32
Крупный пожар потушили на севере Бурятии
10.10.2022 в 09:23
В Кяхте завершился ремонт моста
09.10.2022 в 16:05
В Бурятии пожарные бьют тревогу
09.10.2022 в 15:56
В Улан-Удэ неизвестные массово прокалывают колеса автомобилям
09.10.2022 в 14:18
В Улан-Удэ горожане жалуются на воду с запахом
09.10.2022 в 13:47
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Бурятии за контрабанду пиломатериалов осужден гражданин КНР
Он и местный житель образовали преступную группу, но отделались условными сроками
10.10.2022 в 10:23
Звание «Мать-героиня»: кому положено и на каких условиях
Кому положено и на каких условиях?
10.10.2022 в 10:00
В Бурятии чиновники выделили многодетной семье участок без воды и света
Чтобы заставить администрацию обеспечить участок инфраструктурой, прокурор подал иск в суд
10.10.2022 в 09:32
В Кяхте завершился ремонт моста
Движение по нему откроется уже на следующей неделе
09.10.2022 в 16:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru