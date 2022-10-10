Общество 10.10.2022 в 12:07

Футболиста из Читы вызвали в сборную России

Илья Сыроватский является лучшим бомбардиром юношеской футбольной лиги Дальнего Востока
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Футболиста из Читы вызвали в сборную России
Нападающего футбольной команды «Чита» - 2007 Илью Сыроватского вызвали на селекционные учебно-тренировочные сборы России по футболу U15 (юноши 2007 г.р.), сообщили в пресс-службн министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

«Илья является лучшим бомбардиром на протяжении всего участия в юношеской футбольной лиге Дальнего Востока. После 20-го тура на счету футболиста 35 забитых мячей в 17 матчах, что составляет в среднем - два гола за встречу. Также по отдельной системе «гол+пас» Илья Сыроватский занимает лидирующую позицию. Отличный результат и отличные новости для всего Забайкальского футбола! Отдельная благодарность тренеру - Андрею Крейсманну за воспитание такого перспективного спортсмена», - отметил и.о директора государственного автономного учреждения футбольного клуба «Чита» Владимир Чадов.

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края поздравило спортсмена с новым достижением и пожелало дальнейших успехов на спортивном пути.

Фото: unsplash.com
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