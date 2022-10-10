Общество 10.10.2022 в 12:22

В Бурятии произошел рост числа пожаров

Ухудшение есть везде, кроме Муйского и Северо-Байкальского районов
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии произошел рост числа пожаров
В Бурятии с начала года произошло более 4 тысяч пожаров. Из них порядка 3 тысяч - это возгорания мусора и травы. Рост пожаров отмечен в большинстве районов республики. В связи с этим контролирующие службы напоминают гражданам и должностным лицам предприятий и организаций о необходимости следить за состоянием своей и близлежащих территорий. В случае необходимости требуется провести уборку.

В отношении нарушителей уже составлено более полутора тысяч протоколов. Более ста протоколов составили на граждан, которые поджигали сухую траву. Напомним, летом этого года размер штрафов за это нарушение был кратно увеличен.

С приходом похолодания начался рост пожаров в жилом секторе. На сегодня там произошло уже 59 пожаров. В том числе, с групповой гибелью людей. Достаточно вспомнить недавний пожар на севере республики, на котором погибли четверо граждан.

Основные причины пожаров - нарушения при эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожное обращение с огнем при курении.

Власти призывают жителей республики ни в коем случае не поручать топку печей несовершеннолетним детям, не оставлять детей присматривать за топящейся печью. Это запрещено российскими противопожарными правилами. Обучать детей топке печей можно только под надзором взрослых. Также граждан призывают не включать одновременно мощные электроприборы. Это позволит избежать резкого увеличения нагрузки на электросеть.

Отдельно контролирующие органы обращаются к предприятиям и организациям. Образовательные учреждения и другие места, где работают люди, призывают обратить внимание на то, что после окончания рабочего времени все электроприборы надо обесточить, а именно выключить из розетки. Чтобы они не были потребителями энергии в пассивном, спящем режиме, в режиме ожидания и т. д.

Фото: МЧС Бурятии

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