Общество 10.10.2022 в 12:51

В Улан-Удэ решили вопрос с горожанкой, которая держала у себя 26 собак

О владельцах «домашних приютов» для животных теперь можно сообщить властям
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ решили вопрос с горожанкой, которая держала у себя 26 собак
В Бурятии идет переход на новую программу, которая оптимизирует работу с собаками. Ее пользователями смогут стать органы власти, подрядчики, которые ведут отлов и содержание собак, а также обычные люди. В базу будут вноситься все собаки - бродячие и домашние. Обещают, что будет приложение, находящееся в свободном доступе.

В Улан-Удэ в этом году отловлено более 5000 безнадзорных собак. Еще предстоит отловить порядка 1700 особей. С января на нарушителей «собачьего» законодательства составлено почти 900 протоколов. Отмечается рост по всем главным административным статьям.

Так, за нарушения правил выгула собак составлено 330 протоколов (за аналогичный период прошлого года 179). За отсутствие регистрации - 431 протокол (195). За допущение нападения собаки на человека - 111 протоколов (66).

В комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ отмечают, что в последние месяцы, по окончанию лета, выросло число домашних собак, которые убегают из дома на улицу. Это связывают с уменьшением контроля со стороны владельцев. Закончились отпуска, школьные каникулы, владельцы вышли на работу, на учебу и стали меньше времени проводить дома, присматривая за четвероногими питомцами.

Соответственно, в последнее время начало расти число нападений со стороны владельческих собак.

Власти обращают внимание собачников, что домашняя собака должна иметь регистрационное удостоверение от Управления ветеринарии. Это не паспорт вакцинации собаки, а совсем другой документ. Для того, чтобы можно было опознать собаку, владелец имеет право выбрать чипирование подкожным чипом или выдачу жетона. Но лучше, конечно, чип.

Сейчас похолодало и собаки из прилегающих сельских территорий начинают мигрировать в Улан-Удэ. Это вносить лепту в ухудшение положения. Псы сбиваются в осенние стаи, что пугает улан-удэнцев, от которых стало поступать больше заявок на отлов.

Как говорят в комитете городского хозяйства, в настоящее время начата плотная работа с так называемыми «домашними приютами». Если кто-то знает квартиру или частный дом, хозяева которых устроили там импровизированный собачий приют, то этот адрес можно передать властям, и с данной точкой начнется работа.

Уже поступила информация об адресах, где держат 20, 50 и около 75 собак.

В одном месте, действительно, может быть много собак. Например, недавно проведена работа с одной сердобольной улан-удэнкой, у которой было 26 собак. Договорились на следующем - четырех женщина оставляет себе, а остальные 22 переселяются в официальный приют, где она сможет заниматься ими, кормить, приезжая туда. Данный вариант устроил всех.

Безнадзорные собаки требуют постоянного внимания. Если ослабить работу, то их популяция очень быстро вырастет. Одним из проблемных мест являются гаражные кооперативы. Собаки живут в заброшенных гаражах, там появляется потомство, позднее разбегающееся по окрестностям. С этим также необходимо что-то делать.

Фото: «Номер один»
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