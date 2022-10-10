Общество 10.10.2022 в 12:56
Этот дым, «кого надо» дым
В лесах Бурятии начались профилактические выжигания
Текст: Номер один
Лесхозы Бурятии проводят профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов. Выжигания начались в Бичурском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Профилактические выжигания проводятся ежегодно для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров.
В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие.
Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые, в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.
Фото: минмельхозпрод Бурятии
Профилактические выжигания проводятся ежегодно для предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров.
В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие.
Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые, в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.
Фото: минмельхозпрод Бурятии