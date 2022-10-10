В Бурятии завершают ремонт дороги вблизи Гортоповского моста

«По факту работа выполнена практически на 70%. Мы укрепили опоры моста, сейчас ведем работу по уширению пролетных строений на 1,7 метров с каждой стороны. Одна часть уже готова, на второй ставится опалубка», - сообщил начальник участка Дмитрий Боровых.







В Бурятии завершается ремонт участка с 0 по 2 км автодороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск, который стартовал в этом году. Как сообщили в Минтрансе республики, дорога уже полностью заасфальтирована. На мосту работы выполнены на 70%.«Первый этап практически завершен. Дорога и подходы к мосту заасфальтированы. Сейчас подрядчик обустраивает обочины, в дальнейшем нанесет разметку и установит знаки. Второй этап – это ремонт моста, протяженностью 198 метров. Его будем вводить в эксплуатацию в следующем году», - рассказал министр транспорта Бурятии Александр Гоге.В результате ремонта мост станет шире, на нем устроят пешеходные зоны и установят барьерное ограждение.Сейчас на объекте работает 15 человек и строительная техника.Фото: Минтранс Бурятии