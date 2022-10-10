Общество 10.10.2022 в 15:35

Прокуратура проверяет информацию о задержке зарплаты мостостроителям в Улан-Удэ

Ситуация находится на контроле и.о. прокурора Бурятии
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура проверяет информацию о задержке зарплаты мостостроителям в Улан-Удэ
Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ организовала проверку сообщений о нарушении сроков выплаты зарплаты строителям третьего моста через Уду.

«В рамках проверки прокурором района проведена выездная встреча с работниками ОАО «Хотьковский автомост». По фактам нарушений законодательства в сфере оплаты труда приняты меры прокурорского реагирования. Фактическое исполнение обязательств работодателя по выплате зарплаты и компенсации за ее задержку находится на контроле исполняющего обязанности прокурора Бурятии Михаила Филичева», - рассказали в надзорном ведомстве.

Сообщения о задержке выплаты зарплат строителям моста появились в минувшие выходные в соцсетях. По информации «Номер один», деньги рабочим должны выдать уже сегодня.

Напомним, строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить работы планируется в 2024 году. Строительство ведет подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей. Как сообщают власти, все работы на мосту идут по графику.

Фото: прокуратура Бурятии
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долги по зарплате мост строительство

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