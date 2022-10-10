Четвероногие питомцы мобилизованных могут дождаться хозяев в приютах

В Бурятии приюты для животных примут четвероногих питомцев мобилизованных граждан. Такую помощь готовы оказать организации из Улан-Удэ, Северобайкальска, Тарбагатайского и Иволгинского районов, сообщили в Государственной ветеринарной службе республики.Пребывание животных в приютах на период мобилизации граждан будет бесплатным. Как свидетельствуют посты в соцсетях, проблема реальна. Не у всех мобилизованных дома остаются семьи, а родня, по разным причинам, далеко всегда готова позаботиться о меньших братьях человека, уходящего служить в зону специальной военной операции. Платные службы передержки животных дороговаты.В числе готовых принять домашних собак – пять организаций:Фото: pixabay.com