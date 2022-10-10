Общество 10.10.2022 в 16:13

Четвероногие питомцы мобилизованных могут дождаться хозяев в приютах

В числе готовых бесплатно принять домашних собак – пять организаций Бурятии
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Текст: Номер один
Четвероногие питомцы мобилизованных могут дождаться хозяев в приютах
В Бурятии приюты для животных примут четвероногих питомцев мобилизованных граждан. Такую помощь готовы оказать организации из Улан-Удэ, Северобайкальска, Тарбагатайского и Иволгинского районов, сообщили в Государственной ветеринарной службе республики.

Пребывание животных в приютах на период мобилизации граждан будет бесплатным. Как свидетельствуют посты в соцсетях, проблема реальна. Не у всех мобилизованных дома остаются семьи, а родня, по разным причинам, далеко всегда готова позаботиться о меньших братьях человека, уходящего служить в зону специальной военной операции. Платные службы передержки животных дороговаты.

В числе готовых принять домашних собак – пять организаций:

приют «Ананда», адрес: г. Улан-Удэ, станция Медведчиково, 19, телефон 62-19-99;
приют «ЦАСС», Иволгинский район, телефон 8 (924) 777-10-11;
приют «Возрождение», адрес: село Вознесеновка, Энергетиков, 30а, телефон 8 (902)562-37-30;
в Северобайкальске - приют «Мухтар», адрес: г. Северобайкальск, ул. Морских пехотинцев, 7б/1, телефон 8 (902) 451-65-55;
приют «Котопес», адрес: г. Улан-Удэ, Псковский пер., 38, телефон 8 (902) 160-03-80.

Фото: pixabay.com
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домашние животные спецоперация приюты

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