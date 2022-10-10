Общество 10.10.2022 в 17:43

Вибромассажная накидка «озолотила» жителя Бурятии

С московских бизнесменов в пользу покупателя взыскан почти миллион рублей
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Текст: Константин Воронов
Вибромассажная накидка «озолотила» жителя Бурятии
5 октября Железнодорожный райсуд Улан-Удэ заочным решением удовлетворил иск Роспотребнадзора Бурятии к ООО «Аврора» (г. Москва), поданный в интересах потребителя.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, житель республики заключил с ООО «Аврора» договор купли-продажи вибромассажной накидки по цене 149 тысяч рублей. При заключении договора продавец не довел до покупателя полную и достоверную информацию о товаре, в связи с чем в последующем потребитель обнаружил, что приобретенная им накидка не подходит ему по медицинским показаниям.

«Покупатель обратился к продавцу с заявлением о расторжении договора и возврате денег. Требования остались без удовлетворения, в связи с чем потребитель обратился в Роспотребнадзор. В рамках рассмотрения обращения факт нарушения его права на своевременное получение необходимой информации о потребительских свойствах товара был подтвержден. Управлением Роспотребнадзора в интересах потребителя был подан иск к продавку», - рассказали в ведомстве.

Суд, исследовав материалы дела, принял решение иск удовлетворить. Всего в пользу покупателя взыскано 883 тысячи рублей, в том числе сумма по договору, неустойка за нарушение срока возврата денег, штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке, а также компенсация морального вреда. Решение суда еще не вступило в законную силу.

«К нам продолжают обращаться граждане, которые пострадали от недобросовестных продавцов вибромассажных накидок. К сожалению, они вводят в заблуждение людей, не доводят до них полную и достоверную информацию о товаре, а после покупки потребители понимают, что не могут использовать вибромассажные накидки, поскольку у них есть противопоказания к применению. Уважаемые земляки, будьте внимательны при покупке товаров, изучите отзывы о товаре, проконсультируйтесь со специалистами, близкими и друзьями. Это поможет избежать обмана и не стать жертвой мошенников», - предупредил жителей республики руководитель Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев.

Фото: pixabay.com
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торговля Роспотребнадзор

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