Общество 10.10.2022 в 17:47

В Улан-Удэ осужден похотливый москвич

Он получил 16 лет колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности девочки
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ осужден похотливый москвич
В Улан-Удэ суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора 45-летнему жителю Москвы, признанному виновным «иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»  и «фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенной  с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», сообщили в Следственном управлении.

Следствием и судом установлено, что в начале 2021 года мужчина при помощи своего смартфона в одной из социальных сетей под вымышленным именем вступил в переписку с восьмилетней девочкой, проживающей в Улан-Удэ. Представился ей работником модельного агентства, после чего попросил изготовить и получил от ребенка ее интимную фотографию.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В рамках уголовного дела следствием выявлен еще ряд фактов совершения мужчиной противоправных действий в сети интернет против половой неприкосновенности других детей, где он под видом работника модельного агентства или врача-гинеколога требовал от малолетних их интимных фотографий.

Выделенные материалы направлены по территориальной подследственности. Не исключено, что мужчину ждут новые уголовные дела.

Фото: pixabay.com
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