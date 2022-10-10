В Улан-Удэ осужден похотливый москвич

В Улан-Удэ суд счел достаточными доказательства следствия для вынесения приговора 45-летнему жителю Москвы, признанному виновным «иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», сообщили в Следственном управлении.Следствием и судом установлено, что в начале 2021 года мужчина при помощи своего смартфона в одной из социальных сетей под вымышленным именем вступил в переписку с восьмилетней девочкой, проживающей в Улан-Удэ. Представился ей работником модельного агентства, после чего попросил изготовить и получил от ребенка ее интимную фотографию.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.В рамках уголовного дела следствием выявлен еще ряд фактов совершения мужчиной противоправных действий в сети интернет против половой неприкосновенности других детей, где он под видом работника модельного агентства или врача-гинеколога требовал от малолетних их интимных фотографий.Выделенные материалы направлены по территориальной подследственности. Не исключено, что мужчину ждут новые уголовные дела.Фото: pixabay.com