В Бурятии начался капитальный ремонт моста на федеральной трассе

По заказу ФКУ Упрдор «Южный Байкал» подрядная организация приступила к работам по капитальному ремонту моста через р. Подосиновка на 205-м км федеральной трассы «Байкал». В настоящее время мостостроители обустраивают объездную дорогу с установкой необходимых временных дорожных знаков.«В ходе капремонта специалисты заменят балки пролётного строения, конструкции мостового полотна, деформационных швов, установят систему водоотвода, укрепят конусы и устроят лестничные сходы. Эти меры улучшат техническое состояние моста, его грузоподъемность и безопасность проезда», - сообщили в «Южном Байкале».На искусственном сооружении длиной 71 метр планируется увеличение габаритов проезжей части до 10 метров, а также тротуаров до 0,75 м. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2023 года.Упрдор «Южный Байкал» просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ситуации, учитывать введенное ограничение при планировании маршрута и неукоснительно следовать требованиям временных дорожных знаков.Фото: Упрдор «Южный Байкал»