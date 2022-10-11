Общество 11.10.2022 в 09:20

В Бурятии начался капитальный ремонт моста на федеральной трассе

В настоящее время мостостроители обустраивают объездную дорогу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии начался капитальный ремонт моста на федеральной трассе
По заказу ФКУ Упрдор «Южный Байкал» подрядная организация приступила к работам по капитальному ремонту моста через р. Подосиновка на 205-м км федеральной трассы «Байкал». В настоящее время мостостроители обустраивают объездную дорогу с установкой необходимых временных дорожных знаков.

«В ходе капремонта специалисты заменят балки пролётного строения, конструкции мостового полотна, деформационных швов, установят систему водоотвода, укрепят конусы и устроят лестничные сходы. Эти меры улучшат техническое состояние моста, его грузоподъемность и безопасность проезда», - сообщили в «Южном Байкале».

На искусственном сооружении длиной 71 метр планируется увеличение габаритов проезжей части до 10 метров, а также тротуаров до 0,75 м. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2023 года.

Упрдор «Южный Байкал» просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к ситуации, учитывать введенное ограничение при планировании маршрута и неукоснительно следовать требованиям временных дорожных знаков.

Фото: Упрдор «Южный Байкал»
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