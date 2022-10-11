Общество 11.10.2022 в 10:17

В Бурятии сельчанин убил соседа табуретом

Распивая с убийцей спиртное, хозяин дома заподозрил его в краже рюкзака
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Текст: Номер один
В Бурятии сельчанин убил соседа табуретом
В Бурятии 7 октября вечером в одном из домов в поселке Селендума обнаружено тело 56-летнего мужчины с  многочисленными травмами головы и верхних конечностей. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия  задержан 48-летний сосед покойного, с которым они вместе употребляли спиртные напитки и незадолго до происшествия поссорились.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).  На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, обвиняемый проживал в поселке Селендума, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Вечером 7 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вместе с приятелем пришел в гости к соседу, где они втроем продолжили распивать спиртное. Позже хозяин вспомнил, что у него из дома пропал рюкзак. Он начал обвинять в хищении собутыльника, который в ответ схватил табурет и с силой нанес им множество ударов по голове соседа. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый попытался сжечь орудие преступления в печи, после чего стал оказывать воздействие на очевидца. Вместе они договорились сообщить, что недавно пришли к мужчине, обнаружили его мертвым, и о происшествии ничего не знают. Однако с приездом следственно-оперативной группы мужчины стали путаться в своих пояснениях, которые не соответствовали обстановке на месте происшествия. После детальных вопросов, сопоставленных с уликами, обвиняемый оставил попытки ввести следствие в заблуждение, признался в причастности к преступлению и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.    

Следственные действия продолжаются.

Фото: unsplash.com
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