Общество 11.10.2022 в 11:08
В Улан-Удэ предотвращена ночная кража в супермаркете
Местному рецидивисту ночью сильно захотелось выпить и покурить
Текст: Номер один
В Октябрьском районе столицы Бурятии ночью сработала охранная сигнализация, установленная в продовольственном супермаркете. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обнаружила следы проникновения на охраняемый объект: была взломана входная дверь, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Заблокировав периметр охраняемого объекта, сотрудники Росгвардии совместно с представителем собственника приступили к осмотру внутренних помещений охраняемого объекта. На лестнице на второй этаж был обнаружен брошенный ящик пива, в служебном кабинете возле открытого окна также была обнаружена брошенная бутылка дорогостоящего алкоголя.
На прикрепленном снаружи кондиционере росгвардейцы обнаружили след от обуви. Поднявшись по пожарной лестнице, на чердаке здания сотрудники обнаружили и задержали злоумышленника, который попытался спрятаться и лежал в темном углу.
Задержанный 29-летний гражданин, проживающий неподалеку, был доставлен в полицию. Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, сознался, что отогнул руками угол входной дверной группы и проник внутрь для совершения кражи. У злоумышленника из носков и карманов было изъято похищенное – шесть пачек сигарет. Мотивом преступления стало желание выпить спиртное в ночное время.
По факту попытки совершения кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: unsplash.com
Заблокировав периметр охраняемого объекта, сотрудники Росгвардии совместно с представителем собственника приступили к осмотру внутренних помещений охраняемого объекта. На лестнице на второй этаж был обнаружен брошенный ящик пива, в служебном кабинете возле открытого окна также была обнаружена брошенная бутылка дорогостоящего алкоголя.
На прикрепленном снаружи кондиционере росгвардейцы обнаружили след от обуви. Поднявшись по пожарной лестнице, на чердаке здания сотрудники обнаружили и задержали злоумышленника, который попытался спрятаться и лежал в темном углу.
Задержанный 29-летний гражданин, проживающий неподалеку, был доставлен в полицию. Ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы, сознался, что отогнул руками угол входной дверной группы и проник внутрь для совершения кражи. У злоумышленника из носков и карманов было изъято похищенное – шесть пачек сигарет. Мотивом преступления стало желание выпить спиртное в ночное время.
По факту попытки совершения кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: unsplash.com
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