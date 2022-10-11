В падении двух рабочих с кровли здания в депо Северобайкальска виноват работодатель

Нарушения правил по охране труда при работе на высоте, требований техники безопасности и охраны труда признаны причиной несчастного случая при строительно-монтажных работах на высоте в Эксплуатационном локомотивном депо Северобайкальск Восточно-Сибирской дирекции тяги ВСЖД.Компания «Лидер» не обеспечила должный контроль за соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; не провела целевой инструктаж работников с отметкой в наряде-допуске. В результате этого два работника предприятия 30 июня сорвались с кровли здания и при падении получили множественные травмы. Один из рабочих скончался, напомнили в Байкальской транспортной прокуратуре, которая завершила проверку по факту смертельного несчастного случая.В адрес руководства ООО СК «Лидер» транспортным прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Также в отношении производителя работ ООО СК «Лидер» расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).Фото: company.rzd.ru