Общество 11.10.2022 в 12:49
В Бурятии ДПС остановила машину с двумя мешками байкальского омуля
Водитель рассказал о том, что омуль якобы нашел, но ему придется ответить за приобретение эндемика, добытого преступного путем
Текст: Номер один
В Бурятии поздним вечером 9 октября сотрудники дорожно-патрульной службы в селе Большая речка для проверки документов остановили автомобиль, в багажном отделении которого обнаружены два мешка с рыбой. Водитель рассказал о том, что мешки с байкальским омулем он, якобы, нашел около моста вблизи села. Рыбу 32-летний житель района забрал себе для посолки и дальнейшего употребления, сообщили в республиканском МВД.
При этом три года назад он привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биоресурсов и знал, что не только добыча, но и приобретение заведомо добытого преступным путем байкальского омуля уголовно наказуемы.
Автомобиль в сопровождении сотрудников ДПС был доставлен на территорию районного отдела полиции, 100 особей эндемика изъяты.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание по санкциям этой статьи – лишение свободы срок до двух лет.
Также уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица по факту незаконного вылова рыбы ( сттьи 256 УК РФ). Дознание продолжается.
Отметим, подозреваемый трудоустроен.
Фото: МВД по Бурятии
При этом три года назад он привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биоресурсов и знал, что не только добыча, но и приобретение заведомо добытого преступным путем байкальского омуля уголовно наказуемы.
Автомобиль в сопровождении сотрудников ДПС был доставлен на территорию районного отдела полиции, 100 особей эндемика изъяты.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание по санкциям этой статьи – лишение свободы срок до двух лет.
Также уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица по факту незаконного вылова рыбы ( сттьи 256 УК РФ). Дознание продолжается.
Отметим, подозреваемый трудоустроен.
Фото: МВД по Бурятии
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