В Бурятии ДПС остановила машину с двумя мешками байкальского омуля

В Бурятии поздним вечером 9 октября сотрудники дорожно-патрульной службы в селе Большая речка для проверки документов остановили автомобиль, в багажном отделении которого обнаружены два мешка с рыбой. Водитель рассказал о том, что мешки с байкальским омулем он, якобы, нашел около моста вблизи села. Рыбу 32-летний житель района забрал себе для посолки и дальнейшего употребления, сообщили в республиканском МВД.При этом три года назад он привлекался к уголовной ответственности за незаконный вылов водных биоресурсов и знал, что не только добыча, но и приобретение заведомо добытого преступным путем байкальского омуля уголовно наказуемы.Автомобиль в сопровождении сотрудников ДПС был доставлен на территорию районного отдела полиции, 100 особей эндемика изъяты.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем». Максимальное наказание по санкциям этой статьи – лишение свободы срок до двух лет.Также уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица по факту незаконного вылова рыбы ( сттьи 256 УК РФ). Дознание продолжается.Отметим, подозреваемый трудоустроен.Фото: МВД по Бурятии