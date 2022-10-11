В Бурятии на озере Котокель спасены двое рыбаков

В Бурятии спасателям Усть-Баргузинского подрзделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поздно вечером 9 октября поступила информация о рыбаках, пропавших на озере Котокель. Два человека утром 9 октября ушли на лодке «Обь-М» с мотором «Вихрь» на рыбалку, и к назначенному сроку не вернулись, сообщили впресс-службе БПСО.В пять утра три спасателя БПСО выехали к месту проведения поисковых работ. Спустя три с половиной часа рыбаки были обнаружены на удаленности примерно 5 км от берега в местности Коврижка.«Мужчины находились в лодке на воде. Они рассказали, что у мотора срезало винт, ночь пришлось провести на противоположном берегу, утром приняли решение возвращаться на вёслах. Замёрзшие, уставшие, они вышли из-за мыса, где начались встречный ветер и волна. Нашему появлению они были рады», – рассказал Виталий Сидельников, спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда.Спасатели отбуксировали лодку с рыбаками к месту стоянки их автомобиля и в удовлетворительном состоянии передали родственникам.Фото: БПСО