Общество 11.10.2022 в 13:20

В Бурятии на озере Котокель спасены двое рыбаков

Они дрейфовали по озеру на лодке со сломанным мотором  
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В Бурятии на озере Котокель спасены двое рыбаков
В Бурятии спасателям Усть-Баргузинского подрзделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России поздно вечером 9 октября поступила информация о рыбаках, пропавших на озере Котокель. Два человека утром 9 октября ушли на лодке «Обь-М» с мотором «Вихрь» на рыбалку, и к назначенному сроку не вернулись, сообщили впресс-службе БПСО.

В пять утра три спасателя БПСО выехали к месту проведения поисковых работ. Спустя три с половиной часа рыбаки были обнаружены на удаленности примерно 5 км от берега в местности Коврижка.

«Мужчины находились в лодке на воде. Они рассказали, что у мотора срезало винт,  ночь пришлось провести на противоположном берегу, утром приняли решение возвращаться на вёслах. Замёрзшие, уставшие, они вышли из-за мыса, где начались встречный ветер и волна. Нашему появлению они были рады», – рассказал Виталий Сидельников, спасатель 1 класса Байкальского поисково-спасательного отряда.

Спасатели отбуксировали лодку с рыбаками к месту стоянки их автомобиля и в удовлетворительном состоянии передали родственникам.

Фото: БПСО

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