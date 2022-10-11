В Бурятии приостановили свыше 200 исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан

Управление Федеральной службы судебных приставов Бурятии приостановила 202 исполнительных производства в отношении жителей республики, попавших под частичную мобилизацию. Общая сумма долгов по ним составляет 16,5 миллиона рублей.«Служба судебных приставов после объявления о частичной мобилизации в России начала оперативно отрабатывать вопрос по работе с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан. На призывных пунктах военкоматов работали судебные приставы, которые принимали заявления о приостановлении исполнительных производств. Усилена работа Центра информирования граждан. Особо отмечу, что заявление о приостановлении исполнительных производств рассматривается в течение одних суток», - рассказал главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.Заявление о приостановлении исполнительного производства за должников-мобилизованных граждан, которые уехали за пределы Бурятии, принимаются от близких родственников. Для этого нужно обратиться в районное отделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В Улан-Удэ — в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия (ул. Лимонова д. 5, стр.1).Центр информирования граждан: 8 (3012) 28-94-01.Фото: «Номер один»