В Улан-Удэ состоялась межрегиональная медицинская конференция

В столице Бурятии состоялась крупнейшая на Дальнем Востоке конференция по антимикробной терапии и клинической микробиологии. За два дня выступили 34 ведущих отечественных специалиста в этой области. Также прошли два пленарных заседания и четыре симпозиума.

На мероприятие прибыли врачи-лекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Казани, Самары, Смоленска и других городов. Основной целью проведения межрегиональной конференции стал обмен опытом медицинских специалистов, получение новых знаний для их дальнейшего эффективного применения на практике.

По словам главного внештатного специалиста по клинической микробиологии и антимикробной терапии ДФО, заведующей бактериологической лаборатории Республиканской больницы Елены Бурасовой, конференция на территории республики проводится впервые.

- Именно в нашем регионе она проводится впервые. Мы очень рады, что в этот раз выбрали именно наш регион для проведения такой важной конференции и ждем новых знаний, решения актуальных вопросов, обмена опытом. К тому же мы понимаем, что сейчас идет эра антибиотикорезистентности, потому полученные здесь знания пригодятся всем, - отметила Елена Бурасова.

ВОЗ неоднократно называла устойчивость к антимикробным препаратам одной из главных глобальных проблем здравоохранения. Одна из ключевых причин распространения антибиотикорезистентности – злоупотребление антибиотиками. Многие люди, почувствовав небольшое недомогание, спешат покупать сильнодействующие лекарства, тем самым приучая свой организм к ним и снижая иммунитет. Больные не задумываются о том, что в случае серьезной болезни антибиотик может уже не помочь. За последние пару лет резко вырос уровень потребления антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции.

- После новой коронавирусной инфекции тема резистентности, устойчивости лекарственных препаратов для применения в практике, стала очень актуальной. Мы видим, что эра антибиотиков идёт быстро и часть старых антибиотиков становятся уже не эффективны при лечении. Поэтому тема лекарственной устойчивости стала очень актуальна. На конференции выступили ведущие специалисты страны с докладами по рациональному применению лекарственных препаратов, в первую очередь, антибиотиков, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Специалисты конференции в своих докладах отметили, что в современных условиях нет ни одного класса антимикробных препаратов, к которым бы не вырабатывалась устойчивость, ибо фактор обусловлен биологически.

- Задача нашего профессионального сообщества заключается в том, чтобы максимально минимизировать сроки появления и распространения резистентных микроорганизмов. Это очень важный и неотъемлемый аспект работы в сегодняшних условиях. Хотелось бы также сказать, что сбалансированное, бережное отношение к антибиотикам – это важнейший аспект в современных реалиях, ведь если не будет антибиотиков, то не будет и эффективного лечения, - рассказал профессор, президент МАКМАХ, главный внештатный специалист Минздрава РФ по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

Послушать специалистов пришли как опытные врачи, так и совсем молодые медики, а также студенты.

- VI Дальневосточная конференция МАКМАХ проводится в Улан-Удэ впервые. Конференция имеет огромное значение для клинической медицины, обсуждаются вопросы возбудителей болезней, антибиотикорезистентности возбудителей, выбор антимикробных препаратов при различных заболеваниях, что имеет огромное значение, поскольку сейчас у нас эра антибиотикорезистентности и подобрать препарат для лечения непросто, - отметила руководитель группы инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фармакологии отдела общей и реконструктивной урологии НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина.

Любителям злоупотреблять антибиотиками без назначения врача следует помнить о том, что у них появляется повышенный риск негативных клинических результатов и летального исхода. Кроме того, увеличивающиеся масштабы резистентности создают серьезный риск при многих хирургических манипуляциях, которые проводят под профилактической защитой антибиотиками.

Конференция стала прекрасной площадкой для обмена опытом среди специалистов. Подобные мероприятия помогают повышению квалификации медиков, что соответствует целям нацпроекта «Здравоохранение».





Фото: "Номер один"