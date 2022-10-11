Общество 11.10.2022 в 15:51

Мэр Улан-Удэ проверил, как инновационный фильтр очищает дым

После доработки фильтр–дымоуловитель установят на всех муниципальных котельных
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ проверил, как инновационный фильтр очищает дым
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил котельную школы-интерната №22 по ул. Лысогорской, 85а в микрорайоне Шишковка, где был установлен экспериментальный электростатический фильтр–дымоуловитель. Как сообщили в мэрии города, устройство является современным и наиболее совершенным методом очистки дыма и должно помочь значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Договор о разработке и внедрении фильтра был заключен между администрацией города и АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» в прошлом году. Экспериментальный образец установили в апреле этого года на муниципальную угольную котельную школы-интерната № 22, которая помимо соцобъекта обеспечивает теплоснабжением еще несколько многоквартирных домов.

- Таких фильтров для небольших котельных в России вообще в принципе нет. Буквально за год были подготовлены научные расчеты вместе с БНЦ, изготовлен опытный образец и вот сейчас он проходит испытания, - сообщил Игорь Шутенков.


Фильтр представляет собой устройство в виде металлического закрытого корпуса, предназначенное для улавливания взвешенных веществ, сажи и расщепления бензопирена методом окисления озоном. Дым приобретает электрический заряд и оседает в модулях из металлических пластин, имеющих противоположный заряд. У конструкции двойной защитный корпус и отдельные выдвижные модули для беспрепятственной очистки системы. Также в прибор входит генератор поля, система датчиков, автоматический блок управления системой. Эффективность устройства может достигать 99%.

- Пока это - опытный образец, то есть мы его «доводим до ума». У нас сейчас предстоят достаточно сложные испытания зимой, температурные испытания и так далее. То есть, чтобы все недостатки вскрыть, чтобы усовершенствовать конструкцию, проработать все механизмы и запустить фильтр с учетом всех моментов уже в серийное производство, - сообщил гендиректор «Приборки» Владимир Лучников.

После осмотра котельной глава города озвучил промежуточные итоги использования электростатического фильтра.

- Уже сейчас, когда котлы работают не на полную мощность, результаты показывают, что бензапирен уменьшается на 16%, выброс сажи в атмосферу - на 55%. Но мы должны пройти все этапы эксперимента - это и полная, и частичная, и пиковая загрузка котлов, чтобы получить конкретные цифры и результаты. Конечно, эксперимент мы доведем до конца, и будем, по крайней мере, наши муниципальные котельные оснащать доработанным фильтром, и потом тиражировать уже в другие области и города, - сказал Игорь Шутенков.


Мэр также напомнил, что благодаря поддержке полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, главы и правительства Бурятии в июле этого года Улан-Удэ стал участником федерального проекта «Чистый воздух». Цель проекта – в первую очередь, снижение выбросов опасных веществ в атмосферу.

- Работа по «Чистому воздуху» идет и по другим направлениям: необходимо модернизировать электросетевое хозяйство, чтобы частные дома в будущем перешли на электроотопление, в первую очередь, начинаем проектировать перевод Левобережья на экологичное теплоснабжение. Конечно, необходима модернизация большинства электросетей в городе, но главное уже есть. Мы - участник проекта «Чистый воздух», при федеральной поддержке сможем выполнить и реконструкцию электросетей, и установить больше таких инновационных фильтров на наши муниципальные котельные. Работаем над тем, чтобы воздух стал чище для наших горожан, - подытожил Игорь Шутенков.

Напомним, в Улан-Удэ по инициативе мэра города при поддержке правительства Бурятии второй год работает проектный офис «Чистый воздух», в который включены представители Роспотребнадзора, Минприроды, Минстроя, администрации Улан-Удэ, ученые и т.д. Их задача – найти решение, как сделать воздух в городе чистым. Для решения проблемы грязного воздуха применяется комплексный подход. Одно из мероприятий - эксперимент с фильтром-дымоуловителем, который призван показать, будет ли снижение выбросов в атмосферу на городских котельных.

Всего в Улан-Удэ расположены 33 муниципальные котельные и свыше 2000 автономных источников теплоснабжения юридических лиц.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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