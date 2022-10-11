В Улан-Удэ выписался из больницы самый возрастной кардиохирургический пациент

Александр Спиридонович, 83-летний житель Прибайкальского района, экстренно попал в отделение неотложной кардиологии (кардиологии №1) Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко с инфарктом миокарда. Врачи выполнили коронарографию, которая показала необходимость оперативного вмешательства на коронарных артериях сердца – аорто-коронарного шунтирования (АКШ).Конечно, при отборе на АКШ возраст является одним из ключевых факторов, но про таких людей, как наш пациент, говорят «еще есть порох в пороховницах». Приняв во внимание интеллектуальный потенциал, биологический возраст меньше фактического и приверженность к здоровому образу жизни, врачи приняли решение о выполнении операции.К сожалению, свои коррективы внесла пандемия – накануне назначенного оперативного вмешательства у Александра Спиридоновича выявился коронавирус. Операцию пришлось отложить, но все 10 дней лечения от вируса пациент находился под тотальным контролем кардиологов. К счастью, коронавирус протекал в легкой форме, поэтому особых осложнений у пациента не возникло.Ранее в отделении сердечно-сосудистой хирургии на операционный стол попадали пациенты и более старшего возраста, однако Александр Спиридонович стал самым пожилым пациентом, кому вмешательство было выполнено с использованием аппарата искусственного кровообращения (когда сердце во время операции останавливают, а его функции выполняет умная аппаратура). В ходе оперативного вмешательства хирурги восстановили нарушенный кровоток в артериях сердца, тем самым предотвратив развитие повторного инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти.Операция прошла успешно во многом благодаря опытной и профессиональной команде кардиохирургов и сотрудников отделения анестезиологии и реанимации № 2, сообщили в минздраве республики .«Лет 15 назад мы не брали на операции пациентов старше 70 лет, а также больных с сопутствующими заболеваниями – например, с сахарным диабетом. Тогда кардиохирургия в Бурятии только начинала развиваться, и в год мы выполняли около 100 операций. Сейчас же в отделении сердечно-сосудистой хирургии РКБ выполняется около 1400 оперативных вмешательств в год, из них более 300 на сердце», - прокомментировал Батор Дониров, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии.Восстановившись, Александр Спиридонович поделился с нами: «Конечно, у меня были сомнения. Все-таки, возраст, а операция большая и серьёзная, но думаю: «Пан или пропал». После операции стал чувствовать себя намного лучше. Я, конечно, был поражен нашей медициной - насколько это сложно, как все это работает. Ну, и условия – уход хороший, кругом чистота глаз радует. В таких условиях нельзя не выздороветь. Хочется поблагодарить всех медицинских работников за их отличную работу, за то, что взяли на операцию, как сказали мне, потому что здоровье позволило. Рад за свое здоровье - алкоголем не баловался, не курил, да и болезней никаких серьезных не было. Получается, что это мое вознаграждение. Желаю всем успехов, удачи и дальнейших побед».Фото: pixabay.com