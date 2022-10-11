Общество 11.10.2022 в 16:46
В Бурятии высадили почти 5 млн сеянцев сосны
Больше всего посадок проведено в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Кижингинском, Хоринском и Кяхтинском районах
Текст: Номер один
В Бурятии высадили почти 5 млн молодых сосенок. Восстановление погибшего леса проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В посадках участвуют и лесопользователи, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).
Так, «компенсационные» посадки, то есть посадки компаний, которые использовали лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач, проведены на площади более 802 гектаров» - рассказал Андрей Самойлов, заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.
Больше всего посадок лесных культур проведено в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Кижингинском, Хоринском и Кяхтинском районах. Большую часть «компенсационных» посадок лесопользователи провели в Заиграевском районе.
Впереди лесников ждет содействие естественному возобновлению леса. С помощью тракторов, у «стены» леса специалисты обрабатывают почву, чтобы упавшие семена сосны зацепились за поверхность земли и проросли. Также специалисты ухаживают за совсем молодыми соснами – подростом. Лесники уже провели такие мероприятия на площади почти 14 тыс гектаров. Мероприятия ещё на 10 тыс гектаров лесоводы планируют провести до конца месяца.
Увеличение площадей восстановленных лесов проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Главная цель нацпроекта – к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.
Фото: РАЛХ
Так, «компенсационные» посадки, то есть посадки компаний, которые использовали лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач, проведены на площади более 802 гектаров» - рассказал Андрей Самойлов, заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.
Больше всего посадок лесных культур проведено в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Кижингинском, Хоринском и Кяхтинском районах. Большую часть «компенсационных» посадок лесопользователи провели в Заиграевском районе.
Впереди лесников ждет содействие естественному возобновлению леса. С помощью тракторов, у «стены» леса специалисты обрабатывают почву, чтобы упавшие семена сосны зацепились за поверхность земли и проросли. Также специалисты ухаживают за совсем молодыми соснами – подростом. Лесники уже провели такие мероприятия на площади почти 14 тыс гектаров. Мероприятия ещё на 10 тыс гектаров лесоводы планируют провести до конца месяца.
Увеличение площадей восстановленных лесов проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Главная цель нацпроекта – к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.
Фото: РАЛХ
Тегилес восстановление Бурятия