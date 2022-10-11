В Бурятии высадили почти 5 млн сеянцев сосны

В Бурятии высадили почти 5 млн молодых сосенок. Восстановление погибшего леса проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В посадках участвуют и лесопользователи, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).Так, «компенсационные» посадки, то есть посадки компаний, которые использовали лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач, проведены на площади более 802 гектаров» - рассказал Андрей Самойлов, заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.Больше всего посадок лесных культур проведено в Тарбагатайском, Мухоршибирском, Кижингинском, Хоринском и Кяхтинском районах. Большую часть «компенсационных» посадок лесопользователи провели в Заиграевском районе.Впереди лесников ждет содействие естественному возобновлению леса. С помощью тракторов, у «стены» леса специалисты обрабатывают почву, чтобы упавшие семена сосны зацепились за поверхность земли и проросли. Также специалисты ухаживают за совсем молодыми соснами – подростом. Лесники уже провели такие мероприятия на площади почти 14 тыс гектаров. Мероприятия ещё на 10 тыс гектаров лесоводы планируют провести до конца месяца.Увеличение площадей восстановленных лесов проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Главная цель нацпроекта – к 2024 году обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.Фото: РАЛХ