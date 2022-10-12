Общество 12.10.2022 в 06:00

Медики продолжают покидать Бурятию

Проблему с нехваткой врачей усугубила мобилизация
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Текст: Дмитрий Родионов
Медики продолжают покидать Бурятию
Ситуация с нехваткой медиков в республике, в том числе в связи с их частичной мобилизацией и эмиграцией, все более ухудшается. Не только в районах Бурятии, но и в столице республики возникла острая нехватка врачей. Чиновники отчаянно пытаются закрыть бреши в медицинском обеспечении населения.

Беда с нехваткой медиков возникла не вчера, а еще в «ковидные» времена. Но в сентябре ситуация обострилась максимально, причем не только в республике. Так, с 21 по 30 сентября число объявлений о поиске врачей, среднего медперсонала и провизоров увеличилось в 2,5 раза по сравнению со средними показателями летом 2022 года, выяснил сервис HeadHunter. Фиксируют повышенный спрос на медработников и в сервисе SuperJob: по их данным, с 21 по 28 сентября спрос на врачей в коммерческих клиниках вырос на 10%, на средний и младший медперсонал — на 12%.

В республике из-за большого количества уехавших в эти дни и мобилизованных на СВО хирургов, травматологов и специалистов других профилей проблема только усугубилась.

Например, немало молодых людей с медицинскими дипломами из Бурятии уехали в Монголию.

- На прошлой неделе пришли в амбулаторию на Ермаковской к терапевту, и нам сказали, что врачи уехали, а те, кто  работает, перегружены, записи на неделю нет. И вообще, когда мы пришли, там  была только девушка в регистратуре и уборщица, - рассказывает улан-удэнец Сергей, посетивший амбулаторию по месту жительства. - Попробовал записаться к окулисту, тоже сказали, что запись не ведется, предложили позвонить к концу недели.

В других поликлиниках Улан-Удэ пациенты, чтобы попасть на прием к участковым терапевтам, особенно к специалистам узкого профиля, вынуждены часами просиживать в коридорах для получения заветного талончика на бесплатную медпомощь.

- Руководство поликлиники прикладывает все усилия для поиска специалистов, к сожалению, это далеко не быстрый процесс ввиду серьезнейшей нехватки кадров, - сообщили в амбулатории на улице Ермаковской. - Мы просим проявлять терпение и приносим извинения за длительное ожидание.  

Как отметили в поликлинике, сегодня в ней работают два терапевта и в период отпусков возникают сложности с приемом. Также в связи с острой нехваткой медицинских сотрудников врачи ведут по два участка. А на днях туда  трудоустроен новый окулист.

Как считает депутат Народного Хурала Егор Олзоев, чтобы остановить отток кадров, необходимо существенно увеличить оплату труда медицинских работников в рамках так называемых «дальневосточных надбавок».

- Сейчас зарплата врача в Москве и в других финансово обеспеченных регионах в два раза выше, чем у нас, а должно быть все наоборот, - отмечает он.

По словам Егора Олзоева, если федеральный центр пойдет на реформу труда медиков, работающих в государственной медицине, то он убежден, что в этом случае «проблема их дефицита в Бурятии   исчезнет».

Однако готово ли правительство РФ пойти на существенные ассигнования для повышения зарплат медиков? Ведь сегодня собираемые в виде налогов деньги уходят на совсем другие цели, а дефициты бюджетов продолжают расти.

Фото: «Номер один»
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