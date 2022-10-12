Общество 12.10.2022 в 10:00

Наедине с природой

Мы должны возвращаться к своим корням
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Текст: Номер один
Наедине с природой
Вот как раньше предки жили  без электричества, водопровода и вот этого всего. А ведь комфорт расслабляет, убивает в нас дух борьбы! Видимо, так рассуждают муниципальные власти, когда выделяют многодетным семьям участки без доступа к благам цивилизации. 

Уже не в первый раз в Бурятии появляются новости о том, что муниципальные власти предоставляют многодетным семьям земельные участки у черта на куличках. На этот раз отличилась администрация Джидинского района.

«Администрация района предоставила в собственность многодетной семье земельный участок для индивидуального строительства. В нарушение действующего земельного законодательства предоставленный участок не был обеспечен инфраструктурой: водой, электричеством, дорогой», - рассказали в прокуратуре.

Дело дошло до суда, администрация проиграла и теперь обязана обеспечить семью всем необходимым.

Учитывая, что это происходит уже не в первый раз, можно предположить, что власти нас к чему-то готовят. Чтобы, когда это что-то произойдет, мы смогли легко адаптироваться к условиям, когда под рукой ни Интернета, ни электричества, ни водопровода. Ведь предки жили – и ничего. Значит, и мы справимся.

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