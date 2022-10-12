Общество 12.10.2022 в 09:40

Жители Улан-Удэ потратили 2 млн рублей на ярмарке «Золотая осень»

На ярмарке продано 30 тонн овощей и ягод
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жители Улан-Удэ потратили 2 млн рублей на ярмарке «Золотая осень»
На прошлых выходных в Улан-Удэ прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». На пяти торговых площадках для горожан была представлена самая разнообразная продукция от 60 товаропроизводителей – овощи, орехи, мед, ягоды молочная продукция, рыбные деликатесы, дикоросы.

Как сообщили в мэрии города, в ходе ярмарки горожане купили 30 тонн овощей и ягод. Общий товарооборот составил около 2 млн рублей.

Горожане, которые не успели на «Золотую осень», могут продать или приобрести овощи на ярмарках выходного дня. Они работают на трех площадках: ТК «Центральный рынок», ТК «Фортуна», ТК «Крестьянский».

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
ярмарка

Все новости

В Улан-Удэ будут судить директора энергосбытовой компании
12.10.2022 в 10:05
Наедине с природой
12.10.2022 в 10:00
Выбор банка для зарплатной карты
12.10.2022 в 10:00
Жители Улан-Удэ потратили 2 млн рублей на ярмарке «Золотая осень»
12.10.2022 в 09:40
В Улан-Удэ найдена пропавшая девочка
12.10.2022 в 08:17
Медики продолжают покидать Бурятию
12.10.2022 в 06:00
«Я че бухой в хлам что ли? Я людей сбиваю там или че?»
11.10.2022 в 17:43
В Улан-Баторе открылся музей «Чингисхан»
11.10.2022 в 17:33
Владимир Павлов: «Үхибүүд-манай баялиг»
11.10.2022 в 17:20
Хурал Бурятии согласовал всех предложенных главой зампредов
11.10.2022 в 17:14
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Наедине с природой
Мы должны возвращаться к своим корням
12.10.2022 в 10:00
Выбор банка для зарплатной карты
Имеет ли право работник выбрать банк для зарплатной карты?
12.10.2022 в 10:00
Медики продолжают покидать Бурятию
Проблему с нехваткой врачей усугубила мобилизация
12.10.2022 в 06:00
В Улан-Баторе открылся музей «Чингисхан»
В нем собраны около 12 тыс экспонатов, 92 проц из которых составляют оригиналы
11.10.2022 в 17:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru