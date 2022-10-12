Общество 12.10.2022 в 09:40
Жители Улан-Удэ потратили 2 млн рублей на ярмарке «Золотая осень»
На ярмарке продано 30 тонн овощей и ягод
Текст: Константин Воронов
На прошлых выходных в Улан-Удэ прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». На пяти торговых площадках для горожан была представлена самая разнообразная продукция от 60 товаропроизводителей – овощи, орехи, мед, ягоды молочная продукция, рыбные деликатесы, дикоросы.
Как сообщили в мэрии города, в ходе ярмарки горожане купили 30 тонн овощей и ягод. Общий товарооборот составил около 2 млн рублей.
Горожане, которые не успели на «Золотую осень», могут продать или приобрести овощи на ярмарках выходного дня. Они работают на трех площадках: ТК «Центральный рынок», ТК «Фортуна», ТК «Крестьянский».
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии города, в ходе ярмарки горожане купили 30 тонн овощей и ягод. Общий товарооборот составил около 2 млн рублей.
Горожане, которые не успели на «Золотую осень», могут продать или приобрести овощи на ярмарках выходного дня. Они работают на трех площадках: ТК «Центральный рынок», ТК «Фортуна», ТК «Крестьянский».
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегиярмарка