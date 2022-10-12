В Бурятии летом на воде погибли 27 человек, включая трех детей

В Бурятии за минувшее лето произошло 30 происшествий на водных объектах, 27 человек погибли, трое из них несовершеннолетние. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 39 происшествий, утонул 41 человек, в том числе девять детей, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Как рассказал журналистам начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев, прошедшее лето было относительно спокойным во многом благодаря усиленной профилактической работе инспекторского состава ГИМС, Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), представителей муниципальных образований. Большую роль в предупреждение происшествий на воде внесли также и волонтерские организации республики.На водоемах с массовым сосредоточением людей дежурили оперативные мобильные группы. Проводились занятия в детских оздоровительных лагерях, более пяти тысяч детей прослушали профилактические беседы.«Отмечу позицию активных граждан, которые сообщали, что на водоемах дети находятся без сопровождения взрослых. В таких случаях было организовано реагирование сотрудников полиции, инспекторов ГИМС и волонтеров. Отводили детей на безопасное расстояние, проводили с ними беседы об опасности нахождения у воды», - отметил Николай Зайцев.В опасных местах установлены знаки, предупреждающие об опасности купания и запрещающие знаки.Летом для купания были доступны 12 пляжей. Одно из таких мест отдыха было открыто в поселке Горячинск в Прибайкальском районе силами состава ВОСВОД.Актуальной проблемой остаются происшествия на воде, связанные с гибелью людей при использовании маломерных судов. Буквально за последние две недели в республике произошло три случая.В Бурятии 25 октября подходит к концу навигационный период. На Байкале навигация закроется 10 ноября. В настоящее время готовятся изменения в правила пользования маломерных судов на территории Бурятии.«Изменения коснутся правил судоходства и правил пользования маломерными судами. Так, будет запрещено входить любым маломерным суднам в зону, где купаются люди. Это делается для безопасности людей - для избежания несчастных случаев», - заключил Николай Зайцев.Фото: 03.mchs.gov.ru