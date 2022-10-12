Общество 12.10.2022 в 10:42

В Бурятии летом на воде погибли 27 человек, включая трех детей

Это заметно меньше, чем в 2021 году, когда погиб 41 человек, включая девятерых детей
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии летом на воде погибли 27 человек, включая трех детей
В Бурятии за минувшее лето  произошло 30 происшествий на водных объектах, 27 человек погибли, трое из них несовершеннолетние. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 39 происшествий, утонул 41 человек, в том числе девять детей, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.  

Как рассказал  журналистам начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев,  прошедшее лето было относительно спокойным во многом благодаря усиленной профилактической работе инспекторского состава ГИМС, Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД), представителей муниципальных образований. Большую роль в предупреждение происшествий на воде внесли также и волонтерские организации республики.

На водоемах с массовым сосредоточением людей дежурили оперативные мобильные группы. Проводились занятия в детских оздоровительных лагерях, более пяти  тысяч детей прослушали профилактические беседы.

«Отмечу позицию активных граждан, которые сообщали, что на водоемах дети находятся без сопровождения взрослых. В таких случаях было организовано реагирование сотрудников полиции, инспекторов ГИМС и волонтеров. Отводили детей на безопасное расстояние, проводили с ними беседы об опасности нахождения у воды», - отметил Николай Зайцев.

В опасных местах установлены знаки, предупреждающие об опасности купания и запрещающие знаки.Летом для купания были доступны 12 пляжей. Одно из таких мест отдыха было открыто в поселке Горячинск в Прибайкальском районе силами состава ВОСВОД.

Актуальной проблемой остаются происшествия на воде, связанные с гибелью людей при использовании маломерных судов. Буквально за последние две недели в республике произошло три случая.

В Бурятии 25 октября подходит к концу навигационный период. На Байкале навигация закроется 10 ноября. В настоящее время готовятся изменения в правила пользования маломерных судов на территории Бурятии.

«Изменения коснутся правил судоходства и правил пользования маломерными судами. Так, будет запрещено входить любым маломерным суднам в зону, где купаются люди. Это делается для безопасности людей - для избежания несчастных случаев», - заключил Николай Зайцев.

Фото: 03.mchs.gov.ru
Теги
вода инциденты жертвы

Все новости

Поезд Деда Мороза посетит станции ВСЖД в Бурятии
12.10.2022 в 11:49
Жители Бурятии объедаются хлебом и сахаром
12.10.2022 в 11:01
В Бурятии летом на воде погибли 27 человек, включая трех детей
12.10.2022 в 10:42
В Улан-Удэ появилось граффити, посвященное Герою России
12.10.2022 в 10:32
В Улан-Удэ будут судить директора энергосбытовой компании
12.10.2022 в 10:05
Наедине с природой
12.10.2022 в 10:00
Выбор банка для зарплатной карты
12.10.2022 в 10:00
Жители Улан-Удэ потратили 2 млн рублей на ярмарке «Золотая осень»
12.10.2022 в 09:40
В Улан-Удэ найдена пропавшая девочка
12.10.2022 в 08:17
Медики продолжают покидать Бурятию
12.10.2022 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Поезд Деда Мороза посетит станции ВСЖД в Бурятии
Всего маршрут поезда, который  выезжает из Великого Устюга, проходит более чем через 100 городов России

12.10.2022 в 11:49
Жители Бурятии объедаются хлебом и сахаром
Зато потребление всех остальных продуктов остается ниже нормы
12.10.2022 в 11:01
В Улан-Удэ появилось граффити, посвященное Герою России
Его нарисовали на стене школы №5 в Сосновом бору
12.10.2022 в 10:32
Наедине с природой
Мы должны возвращаться к своим корням
12.10.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru