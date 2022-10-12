Общество 12.10.2022 в 11:01

Жители Бурятии объедаются хлебом и сахаром

Зато потребление всех остальных продуктов остается ниже нормы
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии объедаются хлебом и сахаром
Бурятстат обнародовал данные по потреблению основных продуктов питания в республике в 2021 году. Согласно опубликованной информации, в Бурятии фонд потребления основных продуктов питания в прошлом году сложился выше, чем в 2020 году по овощам, продовольственным бахчевым культурам и яйцу, ниже - по мясу и мясопродуктам, картофелю, фруктам и ягодам, хлебным продуктам, молоку и молокопродуктам.

В 2021 году сельскохозяйственные производители обеспечили республику картофелем на 94%. По овощам и бахчевым культурам уровень самообеспечения составил 57%, фруктам и ягодам - 8%, мясу - 68%, молоку – 50%, яйцу - 46%.

Среднедушевое потребление в 2021 году составило: по картофелю – 81 кг, овощам и продовольственным бахчевым культурам – 64, фруктам и ягодам – 34, хлебным продуктам – 114, мясу – 63, молоку – 180 кг, яйцу – 205 штук.

«В 2021 году население республики все основные продукты питания потребляли ниже рекомендуемых рациональных норм, определенных приказом Минздрава России. Исключение составили хлебные продукты и сахар, потребление которых соответственно на 18 и на 5 кг больше нормы», - констатировали в Бурятстате.


Фото: «Номер один»
Теги
продукты статистика

Все новости

Поезд Деда Мороза посетит станции ВСЖД в Бурятии
12.10.2022 в 11:49
Жители Бурятии объедаются хлебом и сахаром
12.10.2022 в 11:01
В Бурятии летом на воде погибли 27 человек, включая трех детей
12.10.2022 в 10:42
В Улан-Удэ появилось граффити, посвященное Герою России
12.10.2022 в 10:32
В Улан-Удэ будут судить директора энергосбытовой компании
12.10.2022 в 10:05
Наедине с природой
12.10.2022 в 10:00
Выбор банка для зарплатной карты
12.10.2022 в 10:00
Жители Улан-Удэ потратили 2 млн рублей на ярмарке «Золотая осень»
12.10.2022 в 09:40
В Улан-Удэ найдена пропавшая девочка
12.10.2022 в 08:17
Медики продолжают покидать Бурятию
12.10.2022 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Поезд Деда Мороза посетит станции ВСЖД в Бурятии
Всего маршрут поезда, который  выезжает из Великого Устюга, проходит более чем через 100 городов России

12.10.2022 в 11:49
В Бурятии летом на воде погибли 27 человек, включая трех детей
Это заметно меньше, чем в 2021 году, когда погиб 41 человек, включая девятерых детей
12.10.2022 в 10:42
В Улан-Удэ появилось граффити, посвященное Герою России
Его нарисовали на стене школы №5 в Сосновом бору
12.10.2022 в 10:32
Наедине с природой
Мы должны возвращаться к своим корням
12.10.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru