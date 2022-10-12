Жители Бурятии объедаются хлебом и сахаром

«В 2021 году население республики все основные продукты питания потребляли ниже рекомендуемых рациональных норм, определенных приказом Минздрава России. Исключение составили хлебные продукты и сахар, потребление которых соответственно на 18 и на 5 кг больше нормы», - констатировали в Бурятстате.





Бурятстат обнародовал данные по потреблению основных продуктов питания в республике в 2021 году. Согласно опубликованной информации, в Бурятии фонд потребления основных продуктов питания в прошлом году сложился выше, чем в 2020 году по овощам, продовольственным бахчевым культурам и яйцу, ниже - по мясу и мясопродуктам, картофелю, фруктам и ягодам, хлебным продуктам, молоку и молокопродуктам.В 2021 году сельскохозяйственные производители обеспечили республику картофелем на 94%. По овощам и бахчевым культурам уровень самообеспечения составил 57%, фруктам и ягодам - 8%, мясу - 68%, молоку – 50%, яйцу - 46%.Среднедушевое потребление в 2021 году составило: по картофелю – 81 кг, овощам и продовольственным бахчевым культурам – 64, фруктам и ягодам – 34, хлебным продуктам – 114, мясу – 63, молоку – 180 кг, яйцу – 205 штук.Фото: «Номер один»