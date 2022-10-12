Поезд Деда Мороза посетит станции ВСЖД в Бурятии

Дед Мороз из Великого Устюга отправляется в очередное путешествие по стране на поезде 22 октября. Состав прибудет на станцию Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги 29 октября. Во время стоянок поезда посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Для счастливых обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. Продажа билетов на мероприятие уже открыта.В границах ВСЖД «Поезд Деда Мороза» также совершит остановки на станциях Падунские Пороги, Коршуниха-Ангарская, Лена, Северобайкальск, Таксимо, Новая Чара, Петровский Завод, Улан-Удэ, Бабушкин, Слюдянка, Иркутск, Черемхово,Зима и Нижнеудинск.Актуальную информацию о движении поезда можно узнать на сайте - www.poezddedamoroza.ru, приобрести билеты на праздник - на официальном сайте РЖД в разделе «Путешествуй с РЖД/Поезд Деда Мороза».В составе поезда в этом году будет 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда - паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.Маршрут поезда проходит более чем через 100 городов России.Фото: poezddedamoroza.ru