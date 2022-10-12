Игорь Шутенков провел рабочую приемку обновленной территории вокруг Гостиных рядов

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил качество выполненных работ по благоустройству территории вокруг Гостиных рядов. Здесь построили новый фонтан с арт-объектом «Мальчик с птичкой», детскую площадку с батутами, проложили велодорожки и многое другое, сообщили в пресс-службе городской администрации.«Основной массив работ сделан, но есть недочеты, которые подрядчик исправит в ближайшее время. К примеру, лавочки в одном месте одного цвета, во втором - другого, где-то бордюры не совсем правильно установлены. Официально подрядчик должен был закончить работы 1 октября, но не успел, будет доделывать и платить штрафные санкции», - сказал Игорь Шутенков.Подрядная организация «Байкалстрой-1» приступила к работе на территории у Гостиных рядов еще в апреле. Объем работ впечатляющий – строители построили тротуары и положили брусчатку, устроили велодорожки и велопарковки, ливнеприемник и поливочный водопровод, провели систему электроснабжения. На территории установлено 14 скамей, новое наружное освещение со светодиодными светильниками, прожекторы для подсветки деревьев и многое другое.«Был задел, был хороший темп, но к концу начали прибуксовывать. К примеру, изначально у нас не была предусмотрена перекладка плитки по всей территории, эти работы тормозили устройство детской зоны», - сказал архитектор проекта Дмитрий Ильин.В следующем году на Гостиных рядах может появится крытая галерея, где предприниматели смогут предложить свои товары и услуги.«Мы определили, кто у нас будет из бизнеса заходить сюда, поэтому во время ремонтных работ сразу закладывали коммуникации – подведение воды, электричества и т.д. В этом году завершаем реконструкцию, а в следующем сюда зайдет бизнес и будет развиваться на подготовленном красивом месте. Там, где стояла ротонда, предлагается сделать крытую галерею и провести маленький ручеек для того, чтобы разнообразить пейзаж», - сказал мэр города.После благоустройства территории необходимо привести в порядок внешний вид самих Гостиных рядов.«Это наша совместная боль, совместная проблема. Здание не принадлежит ни муниципалитету, ни органам власти республики. Им владеет Росимущество. Мы уже и в суды обращались, и суды выигрывали, чтобы заставить Росимущество произвести ремонт. Но есть всегда какие-то зацепки – то финансирование не выделяют, то проекта еще нет. Мы со своей стороны будем прикладывать все силы к тому, чтобы у нас было все в комплексе – и площадь отремонтировали, и само здание Гостиных рядов. Мы своего напора не сбавим», - подчеркнул Игорь Шутенков.Напомним, территория вокруг Гостиных рядов одержала победу в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.Фото: ulan-ude-info.ru