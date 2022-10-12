Общество 12.10.2022 в 12:18

Премьер Монголии рассказал об олимпийских амбициях Улан-Батора

Страна заявит о них, когда будет выполнена стратегия «Видение 2050» и  ВВП Монголии увеличится в десять раз
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Премьер Монголии рассказал об олимпийских амбициях Улан-Батора
Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ принял йокодзуна (чемпиона) Японии по сумо Хакухо М.Даваажаргала и поздравил его с тем, что он стал хозяином и возглавил клуб Миягино профессионального сумо, сообщает МОНЦАМЭ.

Л.Оюун-Эрдэнэ отметил что, правительство реализует долгосрочную политику развития Монголии «Видение 2050» и к 2050 году, когда эта политика будет успешно реализована, ВВП Монголии увеличится в 10 раз. При таком росте экономики Монголия сможет принимать у себя Олимпийские игры, являющиеся символом международного единства. Он также сообщил, что сам возглавит Национальный комитет по туризму и 2023 год будет объявлен годом посещения Монголии. В связи с этим будет уделено особое внимание повышению международной репутации страны. Он выразил уверенность в том, что в этом мероприятии примет участие Хакухо Давааджаргал, символ монголо-японских отношений, посол культуры и туризма, сын чемпиона Монголии по национальной борьбе Ж.Мунхбата.

Хакухо М. Давааджхаргал сказал: «Я приехал на родину спустя четыре года в связи с пандемией, встретил свою мать, братьев и друзей. Я очень благодарен преьмер-министру Оюун-Эрдэну за теплый прием и приглашаю вас принять участие в церемонии моего ухода из профессионального сумо, которая состоится в январе 2023 года».

Фото: montsame.mn
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олимпиада надежды Монголия

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