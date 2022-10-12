Общество 12.10.2022 в 14:08

В Бурятии управление своими банковскими счетами военнослужащие могут доверить близким

У мобилизованных и их семей есть также возможность приостановить исполнительное производство и оформить кредитные каникулы
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии управление своими банковскими счетами военнослужащие могут доверить близким
В Бурятии военнослужащий, отправляющийся в зону проведения специальной военной операции, может предать управление своими банковскими счетами доверенному лицу. Также военнослужащий или его родственник имеет право приостановить в отношении военнослужащего-участника СВО исполнительные производства, сообщили в правительстве республики.

Для передачи доверенности на управление банковскими счетами военнослужащий должен оформить нотариально-заверенную доверенность на родственника. Если военнослужащий уже отбыл в другой регион и не успел оформить доверенность, то на этот случай возможно оформить доверенность, которую удостоверяет командир части, где гражданин проходит службу. Отдельными банками специально сформированы шаблоны доверенностей, которые были направлены в Военкомат Республики Бурятия.

Также на сегодняшний день в республике вступило в силу право, когда военнослужащий может через службу судебных приставов приостановить все исполнительные производства, если есть неоплаченные долги. Подать заявление о приостановке можно на призывных пунктах военных комиссариатов. Нужно сообщить об этом военному комиссару, который свяжется с судебными приставами. Можно обратиться и с заявлением в любое районное отделение судебных приставов. Если мобилизованные военнослужащие уже выехали за пределы Бурятии, то заявление о приостановлении исполнительного производства за них могут написать близкие родственники.

Военнослужащий-заемщик может обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение долговых обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или уменьшить размер платежей на этот период. Для этого достаточно обратиться в свой банк по телефону горячей линии, онлайн через личный кабинет или обратиться в офис.

Если обращается сам заемщик – военнослужащий, то необходимо представить:

- паспорт;
- кредитный договор (при наличии);
- документы, подтверждающие статус военнослужащего (справка с военного комиссариата).

Если от имени военнослужащего обращается супруга, родители или дети, понадобятся:

- паспорт;
- документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке и т.д.);
- копия паспорта заявителя;
- кредитный договор (при наличии).

Требование также может подать родственник или третье лицо при наличии доверенности, заверенной нотариусом, командиром воинской части, где проходит службу заёмщик, или начальником госпиталя или другого военно-лечебного учреждения, если заёмщик находится на лечении.

Кредитные каникулы вправе получить члены семей военнослужащих по своим обязательствам. Для этого необходимо предоставить в банк паспорт, документы, подтверждающие статус военнослужащего, документ, подтверждающий, что заявитель является членом семьи военнослужащего (для супруги – свидетельство о заключении брака; для детей – свидетельство о рождении (до 18 лет), свидетельство о рождении и справка об очном обучении для студентов до 23 лет или свидетельство о рождении и справка об инвалидности, полученной до 18 лет для инвалидов. Также на такую меру поддержки могут рассчитывать родственники, для которых военнослужащий является попечителем (опекуном).

Фото: минобороны РФ
Теги
СВО военнослужащие семьи финансы

Все новости

Завтра в Бурятию придет похолодание
12.10.2022 в 14:26
В Бурятии управление своими банковскими счетами военнослужащие могут доверить близким
12.10.2022 в 14:08
В Бурятии деревенский хулиган разбил автомобиль скорой помощи
12.10.2022 в 12:31
Премьер Монголии рассказал об олимпийских амбициях Улан-Батора
12.10.2022 в 12:18
Игорь Шутенков провел рабочую приемку обновленной территории вокруг Гостиных рядов
12.10.2022 в 12:05
Поезд Деда Мороза посетит станции ВСЖД в Бурятии
12.10.2022 в 11:49
Жители Бурятии объедаются хлебом и сахаром
12.10.2022 в 11:01
В Бурятии летом на воде погибли 27 человек, включая трех детей
12.10.2022 в 10:42
В Улан-Удэ появилось граффити, посвященное Герою России
12.10.2022 в 10:32
В Улан-Удэ будут судить директора энергосбытовой компании
12.10.2022 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Завтра в Бурятию придет похолодание
Кроме понижения температуры ожидается снег и сильный ветер
12.10.2022 в 14:26
Премьер Монголии рассказал об олимпийских амбициях Улан-Батора
Страна заявит о них, когда будет выполнена стратегия «Видение 2050» и  ВВП Монголии увеличится в десять раз
12.10.2022 в 12:18
Игорь Шутенков провел рабочую приемку обновленной территории вокруг Гостиных рядов
Подрядчик быстро устранит выявленные замечания, а город продолжит борьбу за реконструкцию самих Гостиных рядов
12.10.2022 в 12:05
Поезд Деда Мороза посетит станции ВСЖД в Бурятии
Всего маршрут поезда, который  выезжает из Великого Устюга, проходит более чем через 100 городов России

12.10.2022 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru