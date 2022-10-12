В Бурятии управление своими банковскими счетами военнослужащие могут доверить близким

В Бурятии военнослужащий, отправляющийся в зону проведения специальной военной операции, может предать управление своими банковскими счетами доверенному лицу. Также военнослужащий или его родственник имеет право приостановить в отношении военнослужащего-участника СВО исполнительные производства, сообщили в правительстве республики.Для передачи доверенности на управление банковскими счетами военнослужащий должен оформить нотариально-заверенную доверенность на родственника. Если военнослужащий уже отбыл в другой регион и не успел оформить доверенность, то на этот случай возможно оформить доверенность, которую удостоверяет командир части, где гражданин проходит службу. Отдельными банками специально сформированы шаблоны доверенностей, которые были направлены в Военкомат Республики Бурятия.Также на сегодняшний день в республике вступило в силу право, когда военнослужащий может через службу судебных приставов приостановить все исполнительные производства, если есть неоплаченные долги. Подать заявление о приостановке можно на призывных пунктах военных комиссариатов. Нужно сообщить об этом военному комиссару, который свяжется с судебными приставами. Можно обратиться и с заявлением в любое районное отделение судебных приставов. Если мобилизованные военнослужащие уже выехали за пределы Бурятии, то заявление о приостановлении исполнительного производства за них могут написать близкие родственники.Военнослужащий-заемщик может обратиться к кредитору с требованием приостановить исполнение долговых обязательств на срок, не превышающий срока военной службы, или уменьшить размер платежей на этот период. Для этого достаточно обратиться в свой банк по телефону горячей линии, онлайн через личный кабинет или обратиться в офис.Если обращается сам заемщик – военнослужащий, то необходимо представить:Если от имени военнослужащего обращается супруга, родители или дети, понадобятся:Требование также может подать родственник или третье лицо при наличии доверенности, заверенной нотариусом, командиром воинской части, где проходит службу заёмщик, или начальником госпиталя или другого военно-лечебного учреждения, если заёмщик находится на лечении.Кредитные каникулы вправе получить члены семей военнослужащих по своим обязательствам. Для этого необходимо предоставить в банк паспорт, документы, подтверждающие статус военнослужащего, документ, подтверждающий, что заявитель является членом семьи военнослужащего (для супруги – свидетельство о заключении брака; для детей – свидетельство о рождении (до 18 лет), свидетельство о рождении и справка об очном обучении для студентов до 23 лет или свидетельство о рождении и справка об инвалидности, полученной до 18 лет для инвалидов. Также на такую меру поддержки могут рассчитывать родственники, для которых военнослужащий является попечителем (опекуном).Фото: минобороны РФ