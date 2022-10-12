Общество 12.10.2022 в 14:26
Завтра в Бурятию придет похолодание
Кроме понижения температуры ожидается снег и сильный ветер
Текст: Константин Воронов
По данным Бурятского гидрометцентра, днем 13 октября в республике ожидается ухудшение погоды. Пройдут осадки в виде мокрого снега, местами сильные, ветер усилится до 15-17 м/с. Дневная температура воздуха понизится на 7-10 градусов.
Местами может образоваться временный снежный покров. На автодорогах местами ожидается гололедица и снежные накаты.
Фото: pixabay.com
Местами может образоваться временный снежный покров. На автодорогах местами ожидается гололедица и снежные накаты.
Фото: pixabay.com
Тегипогода