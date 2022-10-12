Общество 12.10.2022 в 14:26

Завтра в Бурятию придет похолодание

Кроме понижения температуры ожидается снег и сильный ветер
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Текст: Константин Воронов
Завтра в Бурятию придет похолодание
По данным Бурятского гидрометцентра, днем 13 октября в республике ожидается ухудшение погоды. Пройдут осадки в виде мокрого снега, местами сильные, ветер усилится до 15-17 м/с. Дневная температура воздуха понизится на 7-10 градусов.

Местами может образоваться временный снежный покров. На автодорогах местами ожидается гололедица и снежные накаты.  

Фото: pixabay.com
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