Завтра в Бурятию придет похолодание

По данным Бурятского гидрометцентра, днем 13 октября в республике ожидается ухудшение погоды. Пройдут осадки в виде мокрого снега, местами сильные, ветер усилится до 15-17 м/с. Дневная температура воздуха понизится на 7-10 градусов.Местами может образоваться временный снежный покров. На автодорогах местами ожидается гололедица и снежные накаты.Фото: pixabay.com