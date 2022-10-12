Общество 12.10.2022 в 16:30
В Бурятии сообщили о продолжении частичной мобилизации
Однако, ее масштабы уже гораздо меньше, чем в начале
Текст: Константин Воронов
Как сообщил первый заместитель военного комиссара Бурятии полковник Игорь Кибальник, в республике продолжается плановая работа по частичной мобилизации. Ни о каких первой волне, второй волне и последующих волнах речи не идет.
«Всем военным комиссариатам округа установлено определенное задание для комплектования воинских частей округа, а также других частей, которые находятся вне территории Бурятии. Работа организована планово. Для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было две недели назад. Достаточно работы военкоматов», - сообщил он.
По словам Игоря Кибальника, военные комиссариаты республики учли вопросы, которые негативно сказывались на работе в начале частичной мобилизации.
«Военные комиссариаты сейчас проводят отбор, оповещение граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки. В повестках будет указано время, в которое гражданин должен прибыть на пункт предварительного сбора граждан. Будет дано время для того, чтобы граждане могли собраться, собрать вещи первой необходимости, собрать продукты, которые необходимы для питания в дороге, и соответственно прибыть для отправки в воинскую часть в соответствии с их предназначением. За работой призывных комиссий муниципальных образований, пунктов предварительного сбора граждан, в том числе и военных комиссариатов, осуществляется контроль со стороны органов исполнительной власти, прокуратуры РБ, а также военной прокуратуры. Поэтому ни о какой спешке, ни о каких ночных подъемах речи не идет. Все идет планово, время позволяет выполнить задание», - отметил он.
Граждане, которые имеют различные заболевания или факторы, позволяющие им оформить отсрочку от призыва по мобилизации, с получением повестки должны представить на пункте предварительного сбора оправдательные документы. Это либо заключение врача или врачебной комиссии, либо документы, представленные органами социальной защиты или другими организациями, которые подтверждают факт предоставления отсрочки.
«Конечно, такие граждане будут рассмотрены, и будет принято решение об их отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации», - заверил заместитель военного комиссара.
Напомним, в конце сентября глава Бурятии сообщил, что в республике задание по мобилизации выполнено.
«Всем военным комиссариатам округа установлено определенное задание для комплектования воинских частей округа, а также других частей, которые находятся вне территории Бурятии. Работа организована планово. Для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было две недели назад. Достаточно работы военкоматов», - сообщил он.
По словам Игоря Кибальника, военные комиссариаты республики учли вопросы, которые негативно сказывались на работе в начале частичной мобилизации.
«Военные комиссариаты сейчас проводят отбор, оповещение граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки. В повестках будет указано время, в которое гражданин должен прибыть на пункт предварительного сбора граждан. Будет дано время для того, чтобы граждане могли собраться, собрать вещи первой необходимости, собрать продукты, которые необходимы для питания в дороге, и соответственно прибыть для отправки в воинскую часть в соответствии с их предназначением. За работой призывных комиссий муниципальных образований, пунктов предварительного сбора граждан, в том числе и военных комиссариатов, осуществляется контроль со стороны органов исполнительной власти, прокуратуры РБ, а также военной прокуратуры. Поэтому ни о какой спешке, ни о каких ночных подъемах речи не идет. Все идет планово, время позволяет выполнить задание», - отметил он.
Граждане, которые имеют различные заболевания или факторы, позволяющие им оформить отсрочку от призыва по мобилизации, с получением повестки должны представить на пункте предварительного сбора оправдательные документы. Это либо заключение врача или врачебной комиссии, либо документы, представленные органами социальной защиты или другими организациями, которые подтверждают факт предоставления отсрочки.
«Конечно, такие граждане будут рассмотрены, и будет принято решение об их отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации», - заверил заместитель военного комиссара.
Напомним, в конце сентября глава Бурятии сообщил, что в республике задание по мобилизации выполнено.
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