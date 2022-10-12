Бурятские таможенники пресекли незаконный вывоз из РФ более 4 кг лекарств

Крупную партию незадекларированных лекарственных препаратов обнаружили бурятские таможенники в багаже иностранки, выезжающей в Монголию через пункт пропуска МАПП Кяхта. Медикаменты женщина закупила в Улан-Удэ и собиралась перепродать на родине, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.В ходе таможенного контроля изъято 588 фармацевтических блистеров. Это свыше 2,5 тыс различных таблеток и капсул широкого спектра применения. В том числе: антибиотики, анестетики, нестероидные противовоспалительные, противогрибковые и другие средства. Товары общим весом более 4 кг с упаковками и инструкциями нарушительница пыталась сокрыть среди личных вещей.Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Назначена экспертиза товаров, проводится расследование.Как пояснил заместитель начальника таможенного поста – начальник ОСТП МАПП Кяхта Дмитрий Зырянов, медицинские препараты, перемещаемые в коммерческих целях, подлежат обязательному таможенному декларированию. Физические лица не вправе перемещать через границу коммерческие партии под видом товаров для личного пользования. При перемещении через границу лекарственных средств для личного пользования физическому лицу также стоит внимательно изучить состав препаратов, так как есть медикаменты, содержащие вещества, на которые распространяются запреты и ограничения к перемещению.Фото: Бурятская таможня