Общество 12.10.2022 в 17:49

Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось более чем на треть

За девять месяцев нынешнего года произошло 35 случаев травмирования граждан, десять из них - в Улан-Удэ

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Текст: Номер один
Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось более чем на треть
За девять месяцев нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 35 случаев травмирования граждан. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВСЖД.

В основном пострадавшие были травмированы подвижным составом (31 случай). Зарегистрировано также четыре факта удара электротоком. Больше всего происшествий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске (20 фактов), десять несчастных случаев зарегистрировано в Улан-Удэ, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске.

Восточно-Сибирская магистраль призывает граждан быть предельно осторожными на железной дороге и соблюдать правила безопасного поведения.

Фото: company.rzd.ru
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Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось более чем на треть
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