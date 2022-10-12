Общество 12.10.2022 в 17:49
Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось более чем на треть
За девять месяцев нынешнего года произошло 35 случаев травмирования граждан, десять из них - в Улан-Удэ
Текст: Номер один
За девять месяцев нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 35 случаев травмирования граждан. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВСЖД.
В основном пострадавшие были травмированы подвижным составом (31 случай). Зарегистрировано также четыре факта удара электротоком. Больше всего происшествий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске (20 фактов), десять несчастных случаев зарегистрировано в Улан-Удэ, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске.
Восточно-Сибирская магистраль призывает граждан быть предельно осторожными на железной дороге и соблюдать правила безопасного поведения.
Фото: company.rzd.ru
В основном пострадавшие были травмированы подвижным составом (31 случай). Зарегистрировано также четыре факта удара электротоком. Больше всего происшествий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске (20 фактов), десять несчастных случаев зарегистрировано в Улан-Удэ, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске.
Восточно-Сибирская магистраль призывает граждан быть предельно осторожными на железной дороге и соблюдать правила безопасного поведения.
Фото: company.rzd.ru