Количество несчастных случаев на ВСЖД снизилось более чем на треть

За девять месяцев нынешнего года на Восточно-Сибирской железной дороге произошло 35 случаев травмирования граждан. Это на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ВСЖД.В основном пострадавшие были травмированы подвижным составом (31 случай). Зарегистрировано также четыре факта удара электротоком. Больше всего происшествий зафиксировано в зоне движения поездов в Иркутске (20 фактов), десять несчастных случаев зарегистрировано в Улан-Удэ, четыре – в Тайшете и один – в Северобайкальске.Восточно-Сибирская магистраль призывает граждан быть предельно осторожными на железной дороге и соблюдать правила безопасного поведения.Фото: company.rzd.ru