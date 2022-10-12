В Улан-Удэ 35-летний мужчина избил школьника

Полицейские Улан-Удэ начали доследственную проверку инцидента около средней школы №32, где отец школьника вмешался в драку двух шестиклассников на стороне своего сына. «Ребенку нанесены телесные повреждения, степень которых сейчас устанавливает судебно-медицинская экспертиза», сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ведут разбирательство. Тридцатипятилетний мужчина, который избивал чужого ребенка, доставлен в отдел полиции. Правовое решение будет принято по результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшего школьника, отметили в МВД.Если верить информации из соцсетей, именно он решил остановить новенького в классе, который сразу попытался установить свои порядки и донимал одноклассников. В детский конфликт вмешался отец новенького. Причем, он не просто разнимал мальчиков, а избил соперника своего сына.В распоряжении полиции есть показания очевидцев и записи с видеокамер. Так что, истинную картину инцидента скоро установят.Фото: unsplash.com