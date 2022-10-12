В исторической драме «Сердце Пармы» играют 19 человек из Бурятии

В российский прокат вышел фильм «Сердце Пармы» в жанре исторической драмы, экранизация одноименного романа Алексея Иванова. Фильм снимался в 2019-2020 годах под Пермью и в Подмосковье. В масштабной картине было занято более 2000 человек. Главную роль - колдунью Тичерть, супругу князя Михаила, в кинокартине сыграла актриса Елена Ербакова (Комарова), служившая в то время в Русском драматическом театре им. Н. А. Бестужева. В 2020 году актриса переехала в Москву, но сохранила самые теплые воспоминания о театре, сообщили в минкульте Бурятии.«Я с огромной любовью вспоминаю время, когда была актрисой ГРДТ им. Бестужева, - сказала «звезда» «Сердца Пармы». - На тот момент театр возглавлял замечательный Сергей Левицкий. Мне безумно нравилось играть в его спектаклях! Да, и вообще нравилось быть частью команды, которую он собрал. И это не только артисты, но и разные цеха - , художники, режиссёры и т.д. Очень скучаю по этому времени и по нашей труппе. Это прекрасные и талантливые люди, которые любят свою профессию. Я благодарна за все, что происходило со мной в годы моего сотрудничества с театром! Это колоссальный опыт и сильнейшая школа! У театра была миссия - мы появились на театральной карте России, у нас была возможность коммуницировать с другими командами на разных фестивалях и обмениваться опытом», - рассказала актриса.Перед показом, состоявшимся 11 октября в кинотеатре «Форум» выступила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева:«Честно говоря, я в предвкушении, потому что 19 человек из наших подведомственных учреждений культуры участвовали в этом фильме, как в главных ролях, так и в массовке. Большое спасибо я хочу сказать нашему земляку Александру Балсанову, который работал в режиссерской группе и, когда потребовались артисты, он обратил взор на свою родную Бурятию. Пригласил артистов цирка, потому что там нужны были ребята с хорошей физической подготовкой, с навыками джигитовки. Здорово, что сыграла главную роль актриса Русского драматического театра. В общем, со всех наших театров ребята поучаствовали. Они внесли свою лепту в развитие современного российского кинематографа».Директор театра им. Н. Бестужева Наталья Светозарова призналась, что театр гордится успехами своих артистов: «Все, кто когда-либо служил в нашем театре, остаются в его истории, в его жизни, где бы они ни были. И мы надеемся, что история эта будет пополняться новыми яркими именами и событиями».Фото: minkultrb.ru