Общество 13.10.2022 в 05:00

Председатель СК России поручил создать горячую линию для участников СВО

Она позволит обеспечить правовую поддержку и защиту прав мобилизованных, добровольцев и членов их семей
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Председатель СК России поручил создать горячую линию для участников СВО

В Следственном комитете России по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Сотрудники СК России в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медицинской помощи, положенных выплат и иных мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав, сообщает сайт СКР.

Учитывая социальную значимость вопроса, работа горячей линии Следственного комитета России находится на контроле председателя СК России. Обратиться в Следственный комитет Российской Федерации можно и в официальных аккаунтах информационного центра СК России в социальных сетях:

ВКонтакте – приемная Председателя СК России vk.com/priemnaya_bastrikina и группа информационного центра vk.com/infocentrskrf

Телеграм-канал – t.me/infocentrskrf

Одноклассники – ok.ru/infocentrskr

Дзен-канал – dzen.ru/infocentrskrf

 Фото: sledcom.ru

 

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СВО горячая линия СКР

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