ФАС признала МТС нарушившей антимонопольное законодательство

Компания ПАО «МТС» в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил.В августе 2022 года МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре 2022 года в среднем на 9,7%. Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Комиссия ФАС признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги, сообщила пресс-служба ведомства.Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня. Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования.Фото: ФАС