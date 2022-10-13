Общество 13.10.2022 в 09:27

ФАС признала МТС нарушившей антимонопольное законодательство

Оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг для абонентов
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Текст: Номер один
ФАС признала МТС нарушившей антимонопольное законодательство
Компания ПАО «МТС» в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил.

В августе 2022 года МТС повторно повысила стоимость для части тарифных планов в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифы оператор повторно повысил в сентябре и октябре 2022 года в среднем на 9,7%. Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Комиссия ФАС признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги, сообщила пресс-служба ведомства.

Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня. Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования.

Фото: ФАС
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цены завышение МТС

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