Общество 13.10.2022 в 11:09

Врач сообщила о рисках в случае отказа от прививки и плюсах вакцинации

Особенно важна вакцинация беременных женщин
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Текст: Константин Воронов
Врач сообщила о рисках в случае отказа от прививки и плюсах вакцинации
Главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Бурятии Марина Ринчиндоржиева ответила на вопросы по вакцинации беременных от COVID-19 и гриппа.

— Марина Петровна, почему все-таки беременные относятся к группе высокого риска?

Беременность – это физиологическое состояние, при котором растет восприимчивость к респираторным вирусным инфекциям за счет изменений в иммунной и сердечно-легочной системе.

Беременные женщины в настоящее время относятся к группе риска по тяжелому течению COVID-19. По данным последних исследований, проведенных Йельским университетом в 2022 году, вероятность рисков у беременных по сравнению с небеременными женщинами того же возраста оценивается следующим образом:

- смерть из-за инфекции— на 70 % выше;
- необходимость в госпитализации — в 2 раза выше;
- попадание в отделение реанимации — в 3 раза выше;
- необходимость в ИВЛ  — в 2,9 раза выше.

— Марина Петровна, о необходимости вакцинации беременных мы уже знаем, но есть беременные, которые отказываются от вакцинации из-за того, что заболели после прививки и считают, что она не защитила ее от болезни.

— Еще раз хотелось бы расставить акценты. Вакцинация не предохраняет от заражения, но те, кто привит, переносят COVID-19 в лёгкой форме. НКВИ у беременных, как показывают опыт и практика, может протекать очень агрессивно, тяжело, с быстрым ухудшением и неблагоприятными последствиями. Причем не только для их будущего здоровья, но и, увы, для жизни матери и ребенка. В начале пандемии не было исследований на эту тему, считалось, что беременные не страдают коронавирусом тяжело. Это мы увидели в первую волну. Но, к сожалению, вирус мутирует, и во вторую и третью волну он вызвал тяжелейшее течение у беременных и случаи материнских потерь. При анализе таких случаев выявлено, что большинство из них не было вакцинировано! При омикроне, который намного быстрее распространяется и заражает людей, чем дельта-вариант SARS-СoV-2, вакцинация беременных женщин особенно важна. Она снижает не только риск заражения, но и в первую очередь тяжесть инфекции, которая может сказаться как на беременной женщине, так и на плоде и последующем развитии ребёнка.

— Значит, всем беременным нужно вакцинироваться?

— Нам нужны здоровые дети и здоровые мамы, поэтому дискуссия о пользе/вреде излишняя. Беременным нужно вакцинироваться! Идеально пройти вакцинацию заранее, на этапе планирования беременности. Если беременность всё же случилась до вакцинации, то поставить прививку можно и нужно после 22 недель и до начала родов. Пока единственная вакцина, разрешённая беременным рекомендациями Минздрава, – это «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V». Вакцинироваться нужно даже тем, у кого есть антитела. Уже доказано, что антитела, полученные путём вакцинации, сильнее оставшихся после перенесённой болезни.

— А можно ли одновременно ставить прививку от коронавирусной инфекции и гриппа?

— Да, можно!

Фото: «Номер один»
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