Общество 13.10.2022 в 11:16

СВО вызвала свадебный бум в Забайкалье

В крае за время частичной мобилизации в сотрудники ЗАГС ускоренно зарегистрировали 1211 браков
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СВО вызвала свадебный бум в Забайкалье
Объявленная в стране частичная мобилизация вызвала необходимость для многих из призванных мужчин обратиться в органы ЗАГС для регистрации брака. Сотрудники ведомства проводили ускоренную процедуру в тот же день при предъявлении повестки 1211 раз, сообщает официальный краевой портал.

В сентябре этого года общее число браков составило 1551. Для сравнения, в сентябре 2021 года эта цифра равнялась 631, в сентябре 2020 – 606. Статистика показала, что 77,7% свадебного бума приходится на долю мобилизованных.

«Такая большая волна регистраций призванных вызвана тем, что большое количество молодых людей находятся в так называемом гражданском браке. Одновременно мы наблюдаем рост числа установления отцовства. Ситуация потребовала от мужчин взять на себя ответственность за свои семьи, это происходит во всех регионах страны», - прокомментировала ситуацию руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.

Фото пресс-службы департамента ЗАГС Забайкалья
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