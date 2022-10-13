СВО вызвала свадебный бум в Забайкалье

Объявленная в стране частичная мобилизация вызвала необходимость для многих из призванных мужчин обратиться в органы ЗАГС для регистрации брака. Сотрудники ведомства проводили ускоренную процедуру в тот же день при предъявлении повестки 1211 раз, сообщает официальный краевой портал.В сентябре этого года общее число браков составило 1551. Для сравнения, в сентябре 2021 года эта цифра равнялась 631, в сентябре 2020 – 606. Статистика показала, что 77,7% свадебного бума приходится на долю мобилизованных.«Такая большая волна регистраций призванных вызвана тем, что большое количество молодых людей находятся в так называемом гражданском браке. Одновременно мы наблюдаем рост числа установления отцовства. Ситуация потребовала от мужчин взять на себя ответственность за свои семьи, это происходит во всех регионах страны», - прокомментировала ситуацию руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.Фото пресс-службы департамента ЗАГС Забайкалья