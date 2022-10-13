Общество 13.10.2022 в 10:42

Волонтеры из Бурятии вошли в финал Международной премии

Проект "Мусор из головы" попал в топ лучших инициатив от Калининграда до Владивостока
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Волонтеры из Бурятии вошли в финал Международной премии
АНО «СОБЫТИЕ» пробились в Финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Из 31 000 проектов со всей страны организация прошла невероятный отбор, попав в 112 лучших инициатив от Калининграда до Владивостока. К слову, в этом году организаторы собрали рекордное количество заявок. 

- Наш проект "Мусор из головы"  прошёл региональный отбор, полуфинал и вошёл в 112 финалистов конкурса. В течение всего лета участники защищали свои проекты перед экспертами Фонда президентских грантов и Ассоциацией волонтёрских центров, - говорит директор АНО «Событие» Чингис Болотов. 

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Параллельно с участием в конкурсе волонтеры активно работали. Каждую неделю добровольцы  проводили по 2-3 экоакции. 

- В нашу инициативу по облагораживанию территории мы привлекли 898 человек. Собрали более 3000 мешков мусора. Это около 800 тонн.  Мы привели в порядок более 20 территорий, - отметил Чингис Болотов. 

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Следующим этапом Премии станет Народное голосование, которое пройдет с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Любой желающий гражданин России сможет отдать свой голос за понравившийся проект. Лидеры голосования станут победителями Премии #МЫВМЕСТЕ - 2022. Лучшие проекты объявят 5-7 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера.

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