Волонтеры из Бурятии вошли в финал Международной премии

АНО «СОБЫТИЕ» пробились в Финал Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2022. Из 31 000 проектов со всей страны организация прошла невероятный отбор, попав в 112 лучших инициатив от Калининграда до Владивостока. К слову, в этом году организаторы собрали рекордное количество заявок.- Наш проект "Мусор из головы" прошёл региональный отбор, полуфинал и вошёл в 112 финалистов конкурса. В течение всего лета участники защищали свои проекты перед экспертами Фонда президентских грантов и Ассоциацией волонтёрских центров, - говорит директор АНО «Событие» Чингис Болотов.Параллельно с участием в конкурсе волонтеры активно работали. Каждую неделю добровольцы проводили по 2-3 экоакции.- В нашу инициативу по облагораживанию территории мы привлекли 898 человек. Собрали более 3000 мешков мусора. Это около 800 тонн. Мы привели в порядок более 20 территорий, - отметил Чингис Болотов.Следующим этапом Премии станет Народное голосование, которое пройдет с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Любой желающий гражданин России сможет отдать свой голос за понравившийся проект. Лидеры голосования станут победителями Премии #МЫВМЕСТЕ - 2022. Лучшие проекты объявят 5-7 декабря в Москве на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера.