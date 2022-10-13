Общество 13.10.2022 в 11:32

В Улан-Удэ задержали алиментщика, которого подвела жажда

Росгвардейцы передали приставам мужчину, задолжавшего более 1 млн руб
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержали алиментщика, которого подвела жажда
В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на гражданина, который распивал спиртное возле продуктового магазина. В ходе пресечения нарушения и установления личности выяснилось, что гражданин находится в оперативном розыске.

47-летний улан-удэнец, по данным службы судебных приставов Бурятии, с 2010 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка и скрывается, сообщили в Республиканском уравлении Росгвардии.

В полиции задержанного мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте. В дальнейшем он передан инициаторам розыска сотрудникам федеральной службы судебных приставов.

На сегодняшний день его задолженность по алиментам превышает 1 млн рублей.

Фото: Росгвардия
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