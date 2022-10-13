Общество 13.10.2022 в 12:08

В Бурятии детям дают шанс попасть в бизнес почти с горшка

Школьники могут бесплатно обучиться основам предпринимательства в проекте «Время твоих идей!»
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Текст: Номер один
В Бурятии детям дают шанс попасть в бизнес почти с горшка
Центр «Мой бизнес» приглашает учащихся школ в возрасте от 14 до 17 лет принять участие в образовательном проекте «Время твоих идей!». Обучение начнется с 17 октября в формате приключенческой игры без «Сетевого города» и «Электронного журнала», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Интенсив включает прохождение десятичасового обучающего курса по основам предпринимательской деятельности; захватывающий бизнес-квест по предпринимательству «Покори бизнес-олимп!» с выявлением победителей и конкурс по защите предпринимательских проектов. Обучающая программа и квест проходят в онлайн-формате и включают темы по основам бизнеса, маркетингу, расчету себестоимости и иных финансовых показатели, а также по поиску источников инвестиций и принятию управленческих решений.

В командном этапе участники в формате бизнес-квеста покоряют бизнес-олимп, объединяясь до 5 человек в команде. Командам случайным образом достается заранее заготовленный бизнес. На первом такте они учатся генерировать уникальное торговое предложение. Затем команды будут оттачивать навык принятия управленческих решений в ситуации, в рамках которой нет очевидно плохого или очевидно хорошего решения, но есть цифры. На третьем такте команды объединяются в один большой холдинг, куда входят все их бизнесы.

«Начать свое дело старшеклассникам помогут привлеченные эксперты: действующие предприниматели, бизнес-тренеры, федеральные эксперты в сфере налогов и бухучета, маркетинга и финансового планирования, разработчики программ, курсов и игр по предпринимательству. На завершающем этапе каждый участник выступает перед Экспертным советом с защитой своего предпринимательского проекта», — отметил Алексей Оловянников, врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Победителям вручат дипломы и сувениры от центра «Мой бизнес». Победители определяются по наибольшему количеству заработанных баллов, которые в конце игры они могут обменять в Бонус-маркете на реальные призы: ноутбук, смартфон, смартчасы и другие.

Если хотите, чтобы участие принял ваш ребенок или ваша школа напишите на e-mail: smspbur@gmail.com или в любой мессенджер по номеру +7 902 458 52 59.

Обязательна регистрация по ссылке: https://msp03.ru/calendar-events/obrazovatelnyy-intensiv-vremya-tvoikh-idey-_13692/

Обучение пройдет в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
  
Фото: pixabay.com
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